El 'Tetris' vive, la lucha sigue: cómo un fanático español de los videojuegos retro organiza campeonatos del clásico

Hablar con RetroCabeza es hablar con uno de los defensores más apasionados de los videojuegos en general y de los clásicos del medio en particular. El entusiasmo de este zaragozano es absolutamente contagioso y el acercamiento que hace a su hobby es tan abierto, honesto e inclusivo que aniquila de inmediato cualquier tipo de cinismo que traiga uno en la mochila.

RetroCabeza, cuyo nombre verdadero es Fernando Gil es también, por supuesto, coleccionista de retro y activista del pixelazo, pero no entra en las batallas campales que a menudo se desbocan en redes sociales cuando se pone sobre el tema de los precios, la especulación o la autenticidad de unos u otros sistemas. RetroCabeza es, ante todo, un jugador, y usa sus redes sociales (especialmente Twitter, Youtube y Twitch) para transmitir esa pasión con una efectividad apabullante.

Sin embargo, entre multitud de contenidos interesantísimos y que no se encuentran en otros canales (aprovechando el cierre de WiiWare, por ejemplo, se ha dedicado a recopilar y jugar a decenas de juegos desconocidos de la tienda ya difunta de Nintendo), los campeonatos de Tetris que organiza en su canal de Twitch y que aglutinan mensualmente a unos cuantos apasionados del clásico que se baten el cobre en versiones antiguas y modernas del mítico puzle de Alexei Patjinov.

Con el estreno de la película de Apple TV+ que cuenta en clave de thriller de espionaje industrial los orígenes y, sobre todo, cómo el juego de Patjinov se convirtió en un éxito internacional, hemos echado la vista hacia este modesto pero vibrante torneo mensual del juego. Hemos hablado con RetroCabeza de su relación con el clásico y de muchas otras cosas vinculadas a los videojuegos retro. Esto es lo que nos ha contado.

El Tetris primigenio y otras iniciaciones.

Por supuesto, preguntamos a RetroCabeza por su primer 'Tetris' y su experiencia con el juego. "Llevo jugando al 'Tetris' toda mi vida". dice. "Mi padre tenía un PC en casa por el trabajo y jugué al 'Tetris' en una versión en MS-DOS en CGA, en cuatro colores. Luego con la Game Boy le di mucha caña, pero lo jugué de niño y en la versión de recreativa de Atari, que estaba en todos los bares, como todo el mundo".

Sin embargo, hay un punto de giro en la devoción por el 'Tetris': "Me lo empecé a tomar en serio a partir de descubrir el Mundial de Tetris Clásico y de ver un documental de hace unos años que se llama 'The Ecstasy of Order', que cuenta los orígenes precisamente del Mundial". Fue esta forma de ver Tetris como un juego competitivo, en el que el rendimiento del jugador se puede medir, lo que le llevó a cambiar su perspectiva.

En su caso, la competición fue contra sí mismo y de forma analógica: "Yo tenía el 'Tetris' de NES y empecé a jugarlo todos los días y a anotar mis puntuaciones en un cuaderno, incluso a qué hora jugaba, para saber a qué hora se me daba mejor". Es así como se entra en el febril mundo del Tetris competitivo: contra uno mismo. "Cambia mucho la concepción del juego cuando lo juegas de forma casual o te echas unas partidillas para entretenerte un rato y ya está. Cuando lo pones al límite al juego y a ti mismo ves que poco a poco empiezas en un nivel más alto, que cada semana consigues una puntuación mejor y vas progresando y eso siempre motiva".

Y teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el 'Tetris' favorito de RetroCabeza? "No los he jugado todos, te diría que el clásico de NES porque es al que más he jugado. Pero a día de hoy, para ser sincero, el mejor es el 'Tetris Effect Connected' porque es como todos en uno. En él puedes jugar al clásico de NES y a versiones modernas, que es algo que sorprende mucho también a gente que lleva treinta años sin jugar y se cree que es lo mismo de siempre, y descubre que ahora hay reservas, hay hard drops, test pins y estrategias para hacer puntos que antes no existían".

Efectivamente, no hay un 'Tetris', sino tantos 'Tetris' como versiones del juego se han lanzado. Por ejemplo, cambia el sistema de puntaje: el 'Tetris' de NES no cuenta más allá del millón de puntos, que es lo que se llama un maxout: solo llega a los 999.999. Hay que usar códigos y trucos para mostrar puntuaciones mayores, que es lo que hacen en los torneos en los que se juega a esta versión. También el sistema de rotación de las piezas cambia, así como el algoritmo por el cual se decide el orden de las piezas, que ha evolucionado con el paso del tiempo.

¿Y por qué estos cambios? Entre otras cosas, para asegurar el equilibrio e igualdad de oportunidades: "En los 'Tetris' modernos", nos dice RetroCabeza, "se usa el 7-Bag, que es como si las 7 piezas estuvieran en una bolsa. Las vas sacando de una en una y cuando ya está la bolsa vacía las vuelves a meter y agitas y vuelves a empezar. Salen al azar pero salen las 7 y así te aseguras que mínimo cada 12 o 13 piezas te va a salir un palo, que es lo que estás esperando para hacer un Tetris". Sin embargo, el Tetris clásico es más injusto: "en el de NES puede haber sequías de cincuenta piezas o más sin que te venga un palo. Es absolutamente aleatorio".

Campeonatos para todos

Lo asombroso de los 'Tetris', y por eso los campeonatos siguen siendo apasionantes, es que siguen siendo juegos vivos: "Sigue sorprendiendo porque no tiene un techo de habilidad o por lo menos no se ha alcanzado todavía. Se siguen batiendo récords y se siguen inventando estrategias y se siguen superando cada año y eso es algo que motiva. Hace cinco meses se batió el récord del mundo del Tetris del mes de más de seis millones de puntos. Hasta hace poco era difícil ver un millón, pues ya se han superado los seis".

La forma de superar estos records, uno tras otro, es inventando nuevos sistemas de control: "El mundial de Tetris clásico que se juega todos los años en Portland, ahí sí que se juega con hardware real y un mando de NES original. Hasta hace poco lo normal era jugar con los pulgares, como todo el mundo, pero llegó el hipertapping, que consiste en pulsar con el índice, por lo general, por arriba del mando para pulsar a más velocidad, porque es más rápido que mantener pulsado el botón. Y lo último que ha revolucionado el mundo del Tetris clásico es el rolling, que tiene poco más de un año como técnica aplicada en torneos: colocar el pulgar sobre la cruceta sin llegar a pulsarlo y tamborilear con la otra mano el mando por debajo"

Esto nos lleva a una cuestión paralela: la juventud de los nuevos titanes del 'Tetris': la mayoría de los maestros actuales sonb menores de 20 años. RetroCabeza nos cuenta por qué: "en la final del mundial de 2018, el joven Joseph Seeley con 16 años le arrebató el campeonato al histórico Jonas Neubauer, siete veces campeón del mundo. Motivó a gente de su edad a empezar con el 'Tetris': es una comunidad muy abierta, que comparten sus estrategias, se motivan y se pican unos a otros y los progresos que hace uno son progresos para todos"

Pero llegar a este nivel no es fácil: "Para llegar al nivel al que se está compitiendo a día de hoy hay que ser un atleta, hay que practicar todos los días y es algo que no todo el mundo puede hacer". En ese contexto aparecen los torneos que organiza RetroCabeza, con la intención de que "cada cual, independientemente de su nivel, pueda jugar con gente que esté a a su altura".

El campeonato comenzó cuando se juntaron unos amigos a jugar a 'Tetris 99' todos los domingos hace tres años, justo antes de la pandemia, al ser esta variante del juego original que admite varios jugadores el único en el que podían jugar todos a la vez, hasta 99 jugadores. Con la aparición de 'Tetris Effect Connected', empezaron un torneo mensual de 'Tetris' clásico en diciembre de 2021, con la ventaja de que permite crossplay, lo que permite emular la experiencia del 'Tetris' clásico pero en sistemas modernos, cada jugador en su plataforma.

La plataforma en la que los campeonatos han encontrado su forma definitiva es en Twitch. Además, los participantes quedan por Discord para jugar y entrenar cualquier día de la semana. Es decir, que aparte de los torneos han formado una comunidad: "Ya hay jugadores de México, de Argentina, de Portugal, de Estados Unidos, y me gusta animar a que se apunte gente a vivir esa experiencia independientemente de su nivel porque no tiene nada que ver con jugar con gente random en el online". Para participar solo hay que acceder al Discord donde se encuentran las reglas del torneo y enviar una pantalla con la puntuación en el modo clásico del juego.

El siguiente paso, por supuesto, son los torneos presenciales. De hecho, acaba de ser anunciado el que organizará en RetroBarcelona los próximos 13 y 14 de mayo. Una rueda que no se detiene para una comunidad que no deja de crecer. Por encima de eSports más agresivos y profesionalizados, RetroCabeza ha demostrado que un juego que se acerca a las cuatro décadas de antigüedad puede seguir levantando pasiones como el primer día. Este aficionado que desborda devoción por los juegos clásicos lleva un tiempo preparando el pozo y parece que acaba de salirle la pieza con forma de palo.