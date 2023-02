Tráiler de ‘Tetris’: Apple TV+ adapta la increíble historia del videojuego inyectándole acción, espionaje y persecuciones

Apple TV+ está listo para renovar su catálogo de contenidos. El servicio de streaming acaba de presentar el tráiler de ‘Tetris’, una película que pretende sumergirnos en la emocionante historia de los orígenes del videojuego creado a mediados de la década de ochenta.

En el filme nos encontraremos con Taron Egerton en el papel de Henk Rogers, un ejecutivo estadounidense que viaja a la Unión Soviética y hace todo lo posible para expandir el juego creado por Alexey Pajitnov (Nikita Efremov). Se trata de una película basada en una historia real.

Tetris, el juego que nació en la Guerra Fría

El surgimiento del juego tuvo lugar en el largo y dramático período de tensión entre los bloques liderados por Washington y Moscú. Lejos de ser ‘Tetris’ un juego de acción, su historia tiene componentes adrenalínicos impulsados por el espionaje, las persecuciones y los negocios.

La plataforma de streaming de los de Cupertino en este tráiler nos muestra esto y mucho más. No solo revela las raíces del título que junto a otros gigantes históricos como 'Super Mario Bros' inauguró el The World Video Game Hall of Fame, sino que habla de su esencia absorbente.

“Este juego no es solo adictivo. Se queda contigo”, dice una persona al inicio del avance. Aunque no hay más detalles, el personaje puede estar haciendo referencia al “efecto Tetris”, que hace que quienes juegan mucho tiempo al videojuego acaben pensando en cómo encajar cosas en el mundo real.

Toca esperar poco más de un mes para poder disfrutar de esta película dirigida por Jon S. Baird y con guión de Noah Pink. Se estrenará en todo el mundo en Apple TV+ el 31 de marzo de 2023, es decir, que no habrá un despliegue escalonado.

En una acalorada batalla entre plataformas de streaming, la propuesta de la compañía de la manzana tiene previstos dos estrenos este mes. 'Sharper', un thriller protagonizado por Juliane Moore y Sebastian Stan, llegará mañana 17 de febrero junto a 'Hello, Tomorrow!', una serie protagonizada por Billy Crudup.

Imágenes: Apple TV+

En Xataka: 8 alternativas a Netflix más baratas para ver series y películas en streaming