'State of Play' de PlayStation: aquí están los 11 tráilers que nos dejó el primer evento digital de Sony

PlayStation acaba de tener su primer "Direct". Sí, y es que el formato creado por Nintendo parece que ha funcionado muy bien para dar anuncios rápidos, por lo que ahora Sony lo está adoptando en algo que han llamado 'State of Play'. Algo ideal y bien pensado más ahora que sabemos que Sony no estará presente en el E3 2019.

Fueron sólo 20 minutos, pero suficientes para dar a conocer las novedades que llegarán a PlayStation 4 y PlayStation VR en los próximos meses. Demos un repaso a las novedades y todos los tráilers presentados.

'No Man's Sky: Beyond'

Hello Games ya tiene lista la que será la más grande actualización de su juego estrella y será conocida como 'No Man's Sky: Beyond', la cual será compatible con PlayStation VR y así podamos tener una nueva perspectiva de esta aventura especial.

La actualización será gratuita y llegará durante el verano.

'Marvel's Iron Man VR'

Otro título para PlayStation VR será protagonizado por uno de los superhéroes más queridos de los últimos años: Iron Man. El famoso Avenger tendrá una aventura en solitario en la que nos meteremos en su casco para enfrentar diversas misiones y enemigos.

'Marvel's Iron Man VR' estará disponible durante el próximo verano.

'Crash Team Racing Nitro-Fueled'

Crash, Coco y Cortex están de vuelta y lo harán con ese aspecto clásico que teníamos en la PlayStation. A pesar de que 'Crash Team Racing Nitro-Fueled' está programado para salir en Nintendo Switch y Xbox One, la versión de PlayStation 4 nos permitirá cambiar el diseño a ese aspecto poligonal que a muchos trae buenos recuerdos.

'Crash Team Racing Nitro-Fueled' estará disponible el próximo 21 de junio.

'Mortal Kombat 11'

El State of Play nos acaba de presentar un nuevo tráiler del esperado 'Mortal Kombat 11', el cual confirma el regreso de personajes clásicos como Jax, Liu Kang y Kung Lao, que se suman a la acción de este título de peleas que apunta a ser un nuevo clásico.

'Mortal Kombat 11' saldrá a la venta el 23 de abril.

'Concrete Genie'

Volvemos a tener noticias de 'Concrete Genie', el título desarrollado por Pixel Opus que nos habían prometido que llegaría esta primavera. Pues tenemos nuevo tráiler y también la confirmación de que tendremos que esperar un poco más, ya que llegará hasta el otoño en una fecha aún por definir.

'Days Gone'

La próxima gran exclusiva de Sony está por llegar. Sí, 'Days Gone' llegará a nuestra PS4 el próximo 26 de abril y Sony no quiso desaprovechar la oportunidad de recordarlo con un nuevo tráiler que nos anticipa un poco de historia y contexto de esta aventura post-apocalíptica de Deacon St. Johnson.

'ReadySet Heroes'

El nuevo 'dungeon crawler' de Robot Entertainment va de animales animados en una aventura clásica de multijugador para cuatro personas, donde nos enfrentaremos a calabozos llenos de acertijos y recompensas, así como batallas llenas de enemigos por doquier.

'Five Nights At Freddy’s VR: Help Wanted'

'Five Nights at Freddy's' es un juego clásico de terror que salió para Windows y plataformas móviles en 2014, y que ahora hace su debut en PlayStation 4 como una experiencia en realidad virtual para PS VR que promete saltos y un nuevo nivel de interacción.

'Observation'

Lo nuevo de Devolver Digital es un triller de ciencia ficción en primera persona donde nos convertiremos en una plataforma de inteligencia artificial, la cual deberá descubrir que le sucedió al equipo de la doctora Emma Fisher en su misión en el espacio.

'Observation' estará disponible el 21 de mayo de 2019.

'Blood & Truth'

Otro título para PS VR es este 'shooter' que mezcla temas de investigación y que también cuenta con secuencias de vídeo que hacen que parezca que estamos en la película. Saldrá a la venta el 28 de mayo de 2019.

Más novedades para PlayStation VR

Por último, Sony aprovechó su evento para mostrarnos nuevos títulos que llegarán a su plataforma de realidad virtual durante la primavera y el verano.