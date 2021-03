Sony regala 'Horizon Zero Dawn' y nueve juegos más para PS4 y PS5: si los reclamas te los quedarás para siempre

Siguiendo con su iniciativa Play at Home, Sony ha anunciado cuáles serán los próximos juegos que regalará a los usuarios. Un pack de 10 juegos donde si uno hay que destacar sin duda sería 'Horizon Zero Dawn'. También hay otros relevantes como 'The Witness' o 'Subnautica'.

Los juegos, disponibles para PS4 o PS5, no requieren de suscripción a PlayStation Plus para tenerlos gratuitamente. Simplemente habrá que reclamarlos y aparecerán en la colección de videojuegos comprados del usuario en su cuenta de Sony.

La estrella de la iniciativa, 'Horizon Zero Dawn', se podrá reclamar desde el próximo 19 de abril hasta el próximo 14 de mayo. Este juego estará disponible completamente gratis para PS4 y será retrocompatible con PS5. El videojuego llegue justamente antes de que la secuela 'Horizon Forbidden West' se lance a finales de este año para PS4 y PS5.

Otros 9 juegos indie completamente gratis

Los otros nueve juegos llegarán antes, lo harán a partir de este mismo 26 de marzo hasta el 23 de abril. son los siguientes:

'Abzu'

'Enter the Gungeon'

'Rez Infinite'

'Subnautica'

'The Witness'

'Astro Bot Rescue Mission' (para PS VR)

'Moss' (para PS VR)

'Thumper' (para PS VR)

'Paper Beast'

Todos los juegos se pueden jugar en PS4 o PS5, aunque los títulos de realidad virtual requieren un PS VR. 'Moss' y 'Paper Beast' también requieren de un mando DualShock 4. Sony dice que una vez que descargas un juego es tuyo mantenerlo, incluso después de que se cierre la ventana.

Un total de nueve juegos indie y un AAA tanto para PS4 como para PS5 y PS VR. La apuesta aquí de Sony es sin duda grande. Previamente en la iniciativa Play at Home regaló 'Ratchet and Clank' o 'Uncharted: The Nathan Drake Collection' entre otros. Prometen más videojuegos en el futuro.

Vía | 3DJuegos

Más información | PlayStation Blog