Shigeru Miyamoto habla del futuro de Nintendo y la industria, y afirma que "los juegos seguirán siendo divertidos sin streaming"

Durante una reciente reunión de accionistas y la junta general de Nintendo, el gran Shigeru Miyamoto respondió a algunas inquietudes de los inversores acerca del futuro de Nintendo y su incursión en nuevas tecnologías, que al parecer es a dónde se dirige la industria de los videojuegos.

Junto a Miyamoto estaban Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, y el director ejecutivo Ko Shiota, quienes respondieron a temas como la realidad virtual, las plataformas online y, por supuesto, el streaming de videojuegos.

"No, no nos hemos quedado atrás"

Las tres figuras principales de Nintendo coinciden en que es muy probable que el streaming de juegos tenga un impacto importante en la industria, pero también están convencidos en que Nintendo se mueve a su propio ritmo y tiene sus propias prioridades, más allá de seguir la tendencia de la industria.

Shigeru Miyamoto mencionó: "Creo que los juegos en la nube se generalizarán en el futuro, pero no tengo ninguna duda de que seguirá habiendo juegos que son divertidos porque se seguirán ejecutando localmente y no en la nube".

Miyamoto cree que lo importante es trabajar en crear un "entretenimiento único", lo cual debe ser la base de la creación de los videojuegos. Y aprovechar los recursos técnicos para llevar este entretenimiento a más personas, y no viceversa.

El legendario creador de Mario puso como ejemplo el caso de 'Super Mario Run', y confirmó que ha superado las 300 millones de descargas, lo cual es un ejemplo de cómo en otros dispositivos puede estar presenta el sello de Nintendo y seguir creciendo.

"El hecho de que hayamos llegado a este mercado significa que las oportunidades para nosotros se están expandiendo enormemente, por lo que nos gustaría trabajar en proyectos cada vez más singulares".

También se refirió a la realidad virtual, mencionando que "no, no nos hemos quedado atrás ni con la realidad virtual ni con los servicios de red". Miyamoto señaló que sus kits de Nintendo Labo son un ejemplo, asegurando que han estado experimentado con esta tecnología "desde el principio". Y apuntó que "debido a que no publicamos esto hasta que lanzamos un producto, puede parecer que nos estamos quedando atrás".

Por su parte, el presiente Shuntaro Furukawa reconoció que la tecnología está avanzando de forma importante y es algo definitivo, pero no cree que en "un futuro próximo" todos los juegos estén basados en la nube.

"Vemos un futuro en el que las tecnologías de la nube y streaming se desarrollarán cada vez más como un medio para ofrecer juegos a los consumidores. Debemos mantenernos al día con estos cambios en el ecosistema. Dicho esto, si estos cambios aumentan el numero global de jugadores, eso nos dará más oportunidades con nuestro enfoque de desarrollo integrado de hardware y software para poder llegar a la gente de todo el mundo con el entretenimiento único que sólo Nintendo puede ofrecer."

Furukawa también habló del tema de los servicios de suscripción, que tuvo mucho ruido durante el pasado E3 2019, mencionando que se está volviendo algo común en diversas industrias y no sólo en los videojuegos. Y aquí hizo referencia a su Nintendo Switch Online, confirmando que ya superó los 10 millones de suscriptores, y la posibilidad de jugar títulos de NES, aunque no quiso hablar de si más adelante tendremos juegos de otras plataformas más allá de la NES.

"Creemos que necesitamos enriquecer aún más este tipo de servicios en el futuro. La política de Nintendo es que siempre consideremos si cada producto que ofrecemos es adecuado para un modelo de suscripción a medida que ampliamos nuestro negocio en el futuro."

Ko Shiota adelantó que Nintendo también está investigando las posibilidades que ofrece el 5G, esto a medida que la tecnología se extiende por todo el mundo. También confirmó que construirán una nueva tienda (flagship) de Nintendo en el centro comercial Shibuya Parco de Tokio, que apunta a inaugurarse en noviembre.

También se les preguntó acerca del posible lanzamiento de la Switch en China, a lo que dijeron que aún no se han determinado los detalles. Y por último, pidieron algunos detalles acerca de los rumores de que Nintendo está trabajando en nuevas versiones para la Switch, a lo que respondieron:

"Aunque somos conscientes de que ha habido cobertura de este tema, no podemos hacer comentarios con respecto a especulaciones y rumores sobre nuevo hardware o software. Esto estropearía la sorpresa para los consumidores y va en contra de los intereses de nuestros accionistas, por lo que no vamos a adelantar nada. Estamos constantemente desarrollando nuevo hardware y nuevo software. Por lo que avisaremos tan pronto como todo esté listo para ser anunciado."

Foto de portada | Amelia Holowaty Krales