Ya sabemos cuánto tardarán en llegar los juegos al nuevo Game Pass Estándar. Spoiler: bastante

Game Pass es, sin lugar a dudas, una de las mejores suscripciones que podemos pagar si tenemos una Xbox y/o un PC. Es la mejor definición de "barra libre de videojuegos", pero hay algún que otro matiz. El principal es que, tras los recientes cambios hechos por Microsoft, la nueva versión Estándar no incluirá los juegos de lanzamiento. Sabíamos que llegarán a los suscriptores de ese plan en algún momento, pero no cuánto tiempo tocaría esperar. Ahora Microsoft ha dado unas fechas orientativas y la realidad es que el potencial tiempo de esperar es bastante alto.

Los nuevos planes de Game Pass. Empecemos por el principio. Antes había tres modalidades: Game Pass Ultimate, Game Pass para consola y Game Pass para PC. Tras los cambios sufridos en el mes de julio, Game Pass Ultimate y Game Pass para PC subieron de precio, Game Pass para consolas desapareció y se lanzaron dos nuevas modalidades: Core y Standard. Así pues, la oferta de Game Pass quedaba de esta manera:



Game Pass core Game Pass standard Game pass para pc game pass ultimate juegos 25 juegos seleccionados Cientos de juegos en consola Cientos de juegos en consola Cientos de juegos en consola y PC juegos día uno No No Sí Sí EA Play No No Sí Sí online en consolas Sí Sí - Sí Descuentos para miembros Sí Sí Sí Sí, además de ofertas y ventas exclusivas juego en la nube No No No Sí precio 6,99 euros 12,99 euros 11,99 euros 17,99 euros

La clave del plan Estándar. La desaparición del plan Game Pass para consolas es un palo para los jugadores de Xbox que no tengan PC. Al ser sustituido por Game Pass Estándar, los jugadores han perdido al acceso a la nube, EA Play y los juegos día uno, una de las principales y más queridas bondades de Game Pass. Tanto es así que la FTC estadounidense llegó a decir que este nuevo plan era "un producto degradado". Esto no quiere decir que los juegos nuevos no vayan a llegar a los usuarios de Game Pass Estándar porque lo harán, pero más tarde.

¿Cuánto tiempo tardarán? Game Pass Estándar todavía no está disponible, pero desde Xbox ya han anunciado que los miembros de Xbox Insiders podrán empezar a probarlo desde hoy y, en ese mismo anuncio, han comentado lo siguiente:

"Algunos juegos que llegarán a Game Pass Ultimate (juegos del primer día u otras entradas de juegos) no estarán disponibles inmediatamente con Game Pass Standard y podrán añadirse a la biblioteca en una fecha futura (puede tardar hasta 12 meses o más y variará según el título)".

Es decir, que un juego "Día 1 en Game Pass" puede tardar hasta un año o más en llegar a todos los usuarios de Game Pass. Cierto es que dependerá del juego y cabe esperar que los tiempos no sean los mismos en juegos propios que juegos de terceros, pero la realidad es esa: Game Pass Estándar es sensiblemente peor que el antiguo Game Pass para consolas.

La tormenta perfecta. Esta decisión se tomó con varios juegos importantes a la vuelta de la esquina. El primero es 'Call of Duty: Black Ops 6', que se lanzará en apenas unos días. Le siguen otros títulos como 'Indiana Jones y el Gran Círculo' y 'Avowed', entre otros. Jugar a dichos títulos de lanzamiento en consolas supondrá o bien comprarlos a precio completo o bien pagar Game Pass Ultimate.

Imagen | Microsoft

En Xataka | Microsoft va bien, salvo alguna cosa (esa cosa es la Xbox)