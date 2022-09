Razer prepara su propia rival a la Steam Deck. El problema es concebirla como un smartphone

Los responsables de Verizon están sacando pecho y han dado algunos detalles preliminares sobre la Razer Edge 5G, una consola portátil que ese fabricante ha desarrollado en colaboración con Qualcomm y que destaca por ser "la primera consola del mundo con conectividad 5G".

Puede que eso sea cierto si hablamos de una consola como tal, pero tenemos un problema. La propuesta no dista demasiado de lo que ya tenemos hoy en día con una solución del tipo smartphone 5G Android + Razer Kishi. La clave está en la conectividad 5G, pero también en otro apartado.

La Razer Edge 5G seanunciará oficialmente el próximo 15 de octubre en el evento RazerCon. En Verizon destacaban cómo esta consola permitirá jugar a juegos en la nube (por ejemplo, xCloud), pero también a juegos almacenados en local o a juegos emitidos en streaming desde nuestra consola.

Esa capacidad de jugar a juegos en local es una diferencia curiosa frente a propuestas como la Logitech G Cloud, centrada específicamente en la nube, pero el problema aquí es que en la Steam Deck con la que teóricamente compite tenemos acceso a Steam (y de forma indirecta a otras tiendas como Epic Games, GOG o Itch.io), pero en la consola de Razer no parece que podamos jugar "en local" a juegos que no sean los propios de Android.

Y ahí es donde la cosa no cambia tanto: esto es en esencia un móvil con un mando permanentemente conectado a él. Es probable que la diagonal de pantalla sea grande (apostaríamos al menos por las siete pulgadas), pero podemos conseguir algo muy parecido con nuestro móvil actual —aunque sea 4G y no 5G— y un mando como el Razer Kishi.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl