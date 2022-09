La consola portátil de Logitech, rival de la Steam Deck, ya tiene precio y fecha de lanzamiento

La consola portátil de videojuegos de Logitech es oficial. Estamos hablando de la G Cloud Gaming Handheld, una propuesta Android que, además de ofrecer la ejecución de juegos en local, promete abrir la puerta a disfrutar de títulos AAA en la palma de la mano gracias a la compatibilidad con plataformas de juego en la nube.

Más allá del acuerdo entre Tencent Games y Logitech, y una filtración de Evan Blass, poco más sabíamos de la consola. Ahora, sin embargo, el fabricante suizo-estadounidense ha revelado un buen puñado de detalles, que van desde el hardware del dispositivo hasta su precio y fecha de lanzamiento. Veamos.

El detalle más interesante, quizás, es la fecha de lanzamiento y el precio de la consola. De momento tenemos los datos que corresponden a Estados Unidos, pero son útiles a la hora de hacer cuentas ante un posible arribo de la G Cloud Gaming Handheld a Europa, que no está confirmado, pero podría ocurrir.

La nueva consola portátil de Logitech estará disponible a partir del próximo 17 de octubre por 349,99 dólares en el mercado estadounidense para la versión, única de momento, de 64 GB de almacenamiento. A modo de comparativa, la Steam Deck de Valve con 64 GB de almacenamiento se ofrece por 399 dólares.

Un dato curioso es que la Logitech G CLOUD se puede reservar desde hoy mismo en las tiendas de Logitech y de Microsoft, por un precio promocional de 299,99 dólares, un descuento de 50 dólares que no está nada mal. Queda por ver si en una futura llegada a España se implementa una estrategia similar.

Pasemos ahora a las especificaciones. Estamos frente a un dispositivo con un SoC de gama media Qualcomm Snapdragon 720G que funciona hasta 2,3 GHz. Este está acompañado de 4 GB de RAM LPDDR4X y una pantalla táctil IPS de siete pulgadas y 1080p con una relación de aspecto de 16:9 y una tasa de refresco de 60 Hz.

Como podemos ver en las imágenes, la carcasa es de color blanco y dispone de controles físicos a los dos lados, que incluye una cruceta, botones estándar de acción y dos sticks. El botón verde, “Logitech G”, funciona como el del logo de mando de Xbox y abre un menú contextual que nos permite acceder a diferentes configuraciones.

