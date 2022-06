Por qué estamos obsesionados con hacer que 'Doom' funcione en los sitios más random

En 1992 id Software lanzaba 'Wolfenstein 3D' y cambiaba la historia de los videojuegos. El género FPS (First-Person Shooter) se convertía en un fenómeno absoluto, y tras el llegaría dos títulos aún más míticos, 'Doom' y 'Quake'. La franquicia ha conquistado a millones de jugadores y ha contado con numerosas secuelas, pero lo curioso es que el 'Doom' original se ha convertido en un reto para los desarrolladores que querían poder jugarlo no en ordenadores, sino casi en cualquier cosa gobernada por chips.

De hecho hay una pregunta convertida en meme cuando se lanza cualquier nuevo dispositivo electrónico.

¿Puede correr 'Doom'? Así es. Desde hace un tiempo, cada vez que se presenta algún nuevo producto tecnológico, alguien acaba preguntando si se podrá jugar a Doom en él. Antes la pregunta estaba orientada a ordenadores y consolas, pero con los años la potencia de incluso dispositivos mucho más modestos también ha acabado generando esa misma pregunta entre algunos desarrolladores. Correr 'Doom' en casi cualquier cosa era una mezcla entre reto de desarrollo —el código fuente está disponible desde hace años— y demostración de que a estas alturas efectivamente cualquier dispositivo puede acabar ejecutando este juego. Aunque no esté pensado para eso en absoluto.

Primero fueron las versiones "normales". El videojuego se lanzó inicialmente para MS-DOS en 1993, pero pronto aparecerían versiones para Windows —Bill Gates hasta pensó en adquirir id Software—, Linux, Mac OS (1994), o consolas como la SNES y la PlayStation (1995), la 3DO (1996), o la Sega Saturn (1997). Luego llegaría el 'port' ('versión adaptada') para la Game Boy Advance (2001), la Xbox 360 (2006), los móviles iOS (2009) o la Nintendo Switch (2019). Pero hay más sitios en los que se puede correr 'Doom'. Muchos más.

Luego llegó la locura: 'Doom' hasta en un test de embarazo. Hemos visto cómo 'Doom' no paraba de llegar a más y más productos relacionados con la tecnología directa o indirectamente. La evolución ha sido asombrosa y básicamente demuestra que a estas alturas 'Doom' puede correr prácticamente en cualquier producto.

Lo hemos visto en un Porsche 911, en el C64, en el MP3 SanDisk Sansa Clip, en el robot de cocina de Lidl, en un PC con Windows 95... creado en Minecraft, en un Apple Watch, en un iPod nano, en una Raspberry Pi, en una calculadora de TI alimentada por patatas, en un cajero automático, en una impresora, en una consola hiperbarata para niños, en la TouchBar de los MacBook Pro, en un piano, en una Game & Watch, en un osciloscopio (aunque es 'Quake', no 'Doom'), en un viejo móvil de Sony, y hasta en un test de embarazo. Hay más, claro, y no es difícil adivinar dónde ir encontrando nuevos sitios en los que sorprenderse y en los que la gente consigue que corra 'Doom'.

Es, por supuesto, en el subrredit r/itrunsdoom.

¿Por qué la gente hace esto? Hay multitud de razones, pero probablemente la más clara sea otra pregunta. ¿Por qué no? 'Doom' es Open Source, está escrito en C, un lenguaje que dispone de compiladores en todo tipo de plataformas, ese código se ha ido actualizando y es especialmente eficiente y se ha convertido en ese 'Hello World' de los videojuegos. Para muchos desarrolladores es una buena forma de demostrarse a sí mismos que pueden lograrlo. No solo eso: para esos desarrolladores es reto es también divertido, y dado que 'Doom' es un fenómeno cultural, conseguir que se ejecute en algún nuevo dispositivo puede acabar dando cierta reputación al desarrollador. ¿Qué más se puede pedir?