Project xCloud debuta en Android el 15 de septiembre con más de 100 juegos e incluido en Xbox Game Pass Ultimate

Ya sabíamos que Xbox Game Pass Ultimate traería consigo la posibilidad de jugar en móviles a través de la nube y sin coste adicional más allá de los 12,99 euros que costaba esta opción. Project xCloud ya estaba activo en versión provisional para un número limitado de personas, pero será el próximo 15 de septiembre cuando arranque la nueva versión beta del servicio en 22 países -incluido España-, tal y como ha anunciado Kareem Choudhry, uno de los responsable de Project xCloud, en el blog de Xbox.

La idea era que los más de cien juegos que el servicio dispone en la opción Ultimate para Xbox y PC se pudieran disfrutar en móviles y tablets Android, y Choudhry ha confirmado que así será, con el anuncio de títulos como 'Minecraft Dungeons', 'Destiny 2', 'Tell Me Why', 'Gears 5' o 'Yakuza Kiwami 2', más otros que serán desvelados cuando se acerque la fecha. Xbox insiste en el compromiso de que todos los nuevos juegos de Xbox Game Studios formen parte de Xbox Game Pass desde el día uno, lo que incluiría el juego en la nube.

Estos son los juegos confirmados hasta la fecha:

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaña)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Y estos son los requisitos que necesitarás para poner en marcha Project xCloud:

Una cuenta de Microsoft y un gamertag de Xbox

Suscripción al servicio Game Pass Ultimate

Un mando de Xbox o compatible

Dispositivo con Android 6.0 o superior y también Bluetooth versión 4.0.

Conexión WiFi de mínimo 5 Ghz con bajada de 10 Mbps

La app de Microsoft Xbox Game Pass App

Choudhry ha aprovechado para recordar que todas las características de los perfiles de Xbox (listas de amigos, logros, settings y, por supuesto, partidas guardadas) se conservarán al pasar a juego en móvil. Se trata, claramente, de una de las grandes apuestas de Xbox para esta generación, por delante quizás de la potencia técnica de la consola, y deja a Sony en una posición, si no se produce alguna revelación técnica de última hora, en la que tiene su apabullante catálogo de exclusivos como única arma decisiva en esta confrontación.

Y algunos accesorios

Xbox ha aprovechado el anuncio de la fecha para mostrar unos cuantos dispositivos que facilitarán el juego móvil. El Razer Kishi, por ejemplo, tiene todas las características de un mando de Xbox, incluidos sticks y cruceta, pero permite la inserción de smartphones Android. Características similares tiene un mando propuesto por PowerA en el que se puede insertar un smartphone Android, pero también jugar con la pantalla del móvil o tablet a distancia, sujeta con un soporte. Estará disponible a finales de año.

También de PowerA es el más tradicional MOGA XP5-X Plus, que tiene la típica pinza para sujetar el móvil delante de un mando tradicional de Xbox. Se conecta por Bluetooth y permite el remapeado de botones y la carga del propio teléfono. También estará disponible desde el 15 de septiembre. Los dispositivos anunciados se completan con un mando con pinza de aires retro de 8BitDo y unos cascos inalámbricos de SteelSeries.