La PlayStation 5 no renderizará en resolución 1.440p de forma nativa

A tan solo unos días de que la PlayStation 5 salga en España (el 19 de noviembre, para ser exactos), Sony ha confirmado al portal IGN Italia que su consola de nueva generación no renderizará en resolución 1.440p de forma nativa.

Eso no quiere decir quiere decir que los monitores 1.440p, relativamente comunes en los escritorios de los jugadores de PC, no se puedan usar con la nueva consola. Simplemente se escalará la imagen para adaptarse. En el caso de tener un monitor/televisión FullHD o 4K esto no es mayor problema, ya que la consola sí renderiza en estas resoluciones.

Cuestión de píxeles

Que la consola de Sony no renderice en resolución 1.440p no es algo nuevo, ya que la PlayStation 4 Pro tampoco renderizaba en esta resolución. Algunos juegos, que debían ser adaptados por el desarrollador, se valían de un proceso de supersampling para generar la imagen en una resolución más alta (4K) y, posteriormente, reducirla a FullHD, aplicando en el camino un mejor efecto de anti-aliasing. Eso mejoraba ligeramente los gráficos, sobre todo en lo referente a las texturas y los objetos más lejanos

Por el momento no hay noticias sobre que PlayStation 5 vaya a ofrecer soporte a esta resolución en algún momento. Desde Xataka hemos contactado con Sony no solo para confirmar de primera mano la información, sino también para preguntar por qué si la PS5 puede renderizar en 4K no lo hace en 2K y si tienen planes de habilitar esta resolución próximamente.

En ese sentido, las nuevas Xbox se han cubierto bien las espaldas. Tanto la Xbox Series X como la Xbox Series S pueden renderizar en esta resolución de forma nativa, algo que también era posible en la Xbox One X. Sea como fuere, tanto en las nuevas Xbox como en la PS5 será posible jugar en 4K y en FullHD, que como decíamos son las resoluciones más comunes en televisores.

La falta de soporte a la resolución 1.440p afectará, principalmente, a los usuarios que tengan un monitor 1.400p. De acuerdo a la encuesta de hardware de Steam, solo el 7,7% de los usuarios de la plataforma tienen un monitor de estas características. La resolución FullHD sigue siendo la reina absoluta en lo que a monitores de PC se refiere con un 65,67% del total de usuarios.

