De la PS1 a la PS5, pasando por Sega Dreamcast y Nintendo Wii: así han sido las versiones de desarrollo de algunas famosas consolas

El diseño final de una consola es uno de esos secretos que las compañías buscan guardar celosamente, ya que estamos hablando de identidad, una especie de "casa" que servirá para albergar la próxima generación de juegos y tecnología.

Hace algunos meses surgieron diferentes rumores que aseguraban que la apariencia de la próxima PS5 de Sony sería como su kit de desarrollo (dev-kit). Como podemos ver, estamos ante un diseño muy peculiar que, como en anteriores ocasiones, poco o nada tiene que ver con el diseño final de la consola.

Ahora que ya sabemos que el kit de desarrollo de PS5 no tiene nada que ver con la PS5 final, decidimos dar un repaso al diseño de algunas famosas consolas en sus versiones de desarrollo, para así tener una visión más amplia de cómo trabajan algunas compañías.

Antes de continuar será bueno explicar qué es un dev-kit. Cómo su nombre lo indica, se trata de un grupo de herramientas dirigidas a desarrolladores para que puedan trabajar y crear software, o en este caso juegos. Existen kits de desarrollo para un gran cantidad de entornos y plataformas, pero en este caso nos centraremos en las consolas de videojuegos.

Cuando los fabricantes están por lanzar una nueva consola suelen fabricar cantidades limitadas de ella bajo una versión de desarrollo, estas consolas a veces se venden a los estudios y en algunos casos se regalan, aquí depende de las relaciones de cada compañía. Dentro de este hardware se incluye una versión previa del software con herramientas y aplicaciones especificas para ser usadas por los desarrolladores, como consola de depuración, configuración de resolución y tasa de refresco, así como mandos virtuales y otras características.

El objetivo de esta consola es que los desarrolladores puedan probar sus juegos en la consola y así pulir todo lo necesario antes de que salgan al público. También sirve para poner a prueba su potencia, conocer sus funciones y experimentar con novedades que podrían aportar algo nuevo a la experiencia de juego. Esto casi siempre viene especificado por el fabricante para que el desarrollador aproveche y exploté todas estas novedades.

Pero una de las cosas que más suele llamar más la atención es el diseño de esta consola, ya que algunas veces el fabricante no quiere quebrarse la cabeza y la versión de desarrollo es casi idéntica a la versión final. Pero otros deciden guardar el secreto hasta el final, y deciden que la versión de desarrollo sea una cosa simple y sin personalidad, aquí depende de cada compañía.

Tras varios rumores e información a cuentagotas, Sony hizo oficial el lanzamiento de su dev-kit de la próxima PS5, donde se confirmó la veracidad de aquel extraño diseño que se filtró hace tiempo. Hoy sabemos que es obra de Yusuhiro Ootori y así es como luciría la versión de PS5 que usarán los desarrolladores, al menos en la patente.

Para darnos una idea, los chicos de Let's Go Digital tomaron la información y los bocetos de la patente para crear uno de sus famosos renders. Posteriormente, aparecieron imágenes reales que demostraban que, efectivamente, este curioso y peculiar diseño era real. No era tan chic como el de los renders, pero al menos mantenía el factor forma.

yes, this is the PlayStation 5 devkit. The reason it's large and v-shaped is to make them more easily stackable for devs who are running multiple stress tests. The cooling is optimized to push air out of the sides and center https://t.co/pc3wJw2A6v