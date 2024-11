NVIDIA GeForce Now cambia sus planes: el juego en la nube gana calidad, pero suma un nuevo y peculiar límite

NVIDIA GeForce Now ha recibido un lavado de cara bastante... curioso. NVIDIA ha anunciado que, desde ahora, su plan intermedio cambia de nombre y ofrece más resolución sin subir de precio. Una buena noticia que, sin embargo, llega acompañada de una medida un tanto polémica: no hay subida de precios, pero sí un nuevo límite de horas de juego mensuales.

Vayamos por partes.

Los planes de NVIDIA. Hasta la fecha, GeForce Now ofrecía tres planes: el gratuito (con anuncios y sesiones de hasta una hora), "Prioridad" (con resolución FullHD y RTX) y "Ultimate" (el más completo con resolución 4K, hasta 240 FPS, DLSS 3, NVIDIA Reflex, etc.). Pues ahora "Prioridad" pasa a llamarse "Rendimiento" y a ofrecer resolución 1.440p en lugar de FullHD y compatibilidad con monitores ultrawide.

Los límites. Como sabrá todo jugador de GeForce Now, actualmente no hay límites más allá de la duración de cada sesión. Por ejemplo, aquellos que paguen por NVIDIA GeForce Now Ultimate pueden jugar durante ocho horas seguidas (quién las pillara....), pero más allá de eso, como si quieres jugar durante 600 horas al mes en sesiones continuadas de ocho horas cada una. No hay límite.

O mejor dicho, no había.

100 horas. Y es que tal y como ha anunciado NVIDIA en un comunicado oficial, a partir del 1 de enero de 2025 los planes "Rendimiento" y "Ultimate" tendrán un límite de 100 horas mensuales. Estamos hablando de alrededor de tres horas diarias de juego.

El motivo, afirman desde NVIDIA, es "seguir ofreciendo una calidad y una velocidad excepcionales (así como tiempos de espera más cortos) para los miembros de Performance y Ultimate". Este límite, aseguran, "se adapta cómodamente al 94 % de los miembros, que suelen disfrutar del servicio durante este período de tiempo".

Comprar tiempo. ¿Y qué pasa con ese 6% que supera el límite? ¿Qué pasa si llegamos a esas 100 horas mensuales y queremos seguir jugando? Que podemos comprar horas. Por tres dólares podemos comprar 15 horas de juego de "Performance", mientras que por el doble, seis dólares, podremos obtener 15 horas de juego de "Ultimate". Por otro lado, si no hemos consumido las 100 horas podremos transferir hasta 15 horas de tiempo de juego no utilizado al mes siguiente. Como los gigas de las tarifas móviles, pero con horas de juego.

Si ya eres usuario. Aquellos jugadores que ya sean miembros de GeForce Now o se suscriban antes del 31 de diciembre de 2024 no tendrán límite de horas durante 2025. Es un "beneficio de miembro leal", tal y como exponen desde NVIDIA. Si ya eres jugador, el año que viene te verás limitado por esas 100 horas mensuales.

