Ni Microsoft xCloud ni Google Stadia estarán en el iPhone y el iPad: Apple confirma que no cumplen con las normas de el App Store

Los servicios de juegos en la nube son ya una realidad. Google Stadia por un lado y Microsoft xCloud por otro son los más sonados. No obstante, a pesar de que están pensados para jugar en dispositivos con poca potencia como los móviles, no van a llegar a uno de los mayores fabricantes de móviles del mundo: Apple.

El servicio de Microsoft anuncio que llegará el próximo 15 de septiembre a Android, sin mención alguna a los teléfonos de Apple. Algo similar ocurre con Google Stadia, disponible en teléfonos Android pero no en el iPhone. No es casualidad, y es que por tal y como están diseñados (o por cómo está diseñado el App Store de Apple), no pueden distribuirse en dispositivos iOS.

"El envío de juegos individualmente para su revisión"

En declaraciones a Business Insider desde Apple han explicado el por qué de esta ausencia de servicios de juegos en streaming en sus dispositivos. Todo tiene que ver con cómo Apple gestiona el contenido que se distribuye y llega a sus usuarios. Partiendo de la base de que el App Store es un lugar "seguro y confiable para los clientes" dado que revisan cada app y juego que se vende, dicen que esto no es posible con servicios como xCloud o Stadia.

En otras palabras, Apple no puede revisar que cada juego de Google Stadia o Microsoft xCloud por ejemplo cumplen con sus directrices y normas para iOS. En palabras de Apple a Business Insider:

"Nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en el App Store siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en rankings y búsquedas."

La parte importante de estas declaraciones está en "incluido el envío de juegos individualmente para su revisión". Ni Google Stadia ni Microsoft xCloud operan de este modo, ya que ofrecen los juegos a los usuarios directamente mediante su app desde los servidores de las propias compañías. Los juegos no se almacenan en local en el iPhone o iPad, no hay una instalación de ellos. Dicho de otro modo, Apple no puede saber qué está consumiendo cada usuario y no puede asegurarse de que es contenido lícito según sus normas. Tampoco puede obtener un ingreso por ello.

Veremos si en los próximos meses servicios como los de Microsoft o Google encuentran un modo para estar disponibles en el App Store y así llegar a usuarios de iPhone o iPad. Para ello deberán encontrar el modo de cumplir con las normas de Apple. Un tema peliagudo que ha provocado más de una disputa en los últimos meses, como por ejemplo con HEY.

Vía | Business Insider