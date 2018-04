Los 27 mejores juegos de estrategia para PC: de 'X-COM: Apocalypse' (1997) a 'Total War: Warhammer II' (2017)

Los medievales, los espaciales o los fantásticos. Digitalizar conflictos bélicos, atender a la diplomacia, aprender historia a mil por hora y disfrutar de idílicos periodos de paz — en ‘Balance of Power’ o ‘DEFCON’ era directamente un requisito para vencer— en un mundo conquistado a golpe de bayoneta y mortero.

¿Estrategia por turnos o en tiempo real? No da igual. Podemos remontarnos a los años de ‘Wargy‘ (1976), a las primitivas rejillas hexagonales para hablar de un género inmortal. Aquí tienes nuestra selección gourmet, absolutamente objetiva y veraz como la verdad misma. Clásicos atemporales y maravillas recientes, con enlace de compra para probar aquellos que más te gusten.

Y por favor, si tu favorito personal no están en este listado, puedes mencionarlo en los comentarios. Nada mejor para romper la monotonía de la primavera que enfrentando un buen RTS.

Sid Meier’s Alpha Centauri (1999)

No, aquí no hay espacio para ‘Beyond Earth’. Porque aún no hemos curado las cicatrices del planeta Chiron. Brian Reynolds se encargó del diseño y Sid Meier puso la firma —lo que desembocó en una dilatada disputa legal— en el que probablemente sea uno de los RTS mejor escritos.

Space opera de calidad premium, donde cada turno cuenta. Eran tiempos mágicos sin duda. El equipo pudo apelar a la comodidad e inventarse un ‘Civilization III’ con colonización espacial.

En vez de eso, la recién inaugurada Firaxis volcó todos sus recursos industriales, tecnológicos y creativos para construir una joya donde la literatura de Frank Herbert, Kim Stanley Robinson y Vernor Vinge dibujan nuestras partidas.

Dónde comprarlo: Steam | GOG | Amazon

X-COM: Apocalypse (1997)

¿Y por qué no el debut oficial, o la revisión que llevó a cabo Firaxis, o incluso ese Xenonauts, una especie de remake sin licencia lleno de oscuridad y mala uva? Porque no. 'X-COM: Apocalypse', tercera entrega en la saga maestra de Julian Gollop acota el espacio —un único escenario de juego— y expande la mala uva —desarrollando tecnología extraterrestre— hasta su límite posible.

El quinto juego de Mythos y es probablemente el mejor de su género. No existe nada igual. Mucho ojo con el control mental.

Dónde comprarlo: Steam

X-COM 2 (2016)

Saltamos casi dos décadas hacia un planeta Tierra dominado por los aliens, revertir las tornas es casi imposible.

'X-COM 2' es esa casi perfecta secuela, el broche de oro para una dinastía marcada por hitos narrativos. En su mayoría se establece el quid del cambio: debemos trazar emboscadas, movernos entre las sombras y reventar sus bastiones. Aunque un Elegido puede secuestrar, interrogar y ejecutar a parte de nuestra tropa y reventarnos los planes.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

Age of Empires II HD (2013)

'Age of Empires II' es historia viva a caballo entre la mitología y la didáctica. Los estudiantes de secundaria pasamos de empollarnos edades de reyes a clickear sobre tropas azules y medir el coste de sacrificar nuestra caballería. De las avanzadillas suicidas con William Wallace al ascenso de Frederick Barbarossa.

El de la extinta Ensemble Studios fue algo más que la fábrica del meme “wololo”, fue el hogar de la mejor estrategia ligera, la puerta de entrada a un género. Si no hemos dejado de hablar de éles por algo (más que nostalgia).

Dónde comprarlo: Steam

Total War: Warhammer II (2017)

Sí, podríamos haber dedicado este espacio a reivindicar ‘Warhammer 40,000: Dawn of War’, pero la nueva trilogía del estudio ofrece un nuevo punto de vista que los jugadores no deberían ignorar.

El gigantesco lore de ‘Warhammer Fantasy’ junto al sistema de mecánicas de ‘Total War’. Creative Assembly ha tocado techo con este proyecto. Podemos quedarnos embobados ante la calidad gráfica de esas ratas salidas del abismo o lanzarnos a conquistar los tres continentes. Ambas opciones son válidas, pero es obvio que esta alianza está marcando una pauta en la historia del género.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

Invisible, Inc. (2015)

Una de las virtudes del ajedrez reside en sus movimientos posibles. Tras el primer avance existen 400 posibilidades. Después del segundo turno tenemos 197.742 partidas posibles. Un simple juego de tablero sobre es que es casi imposible cuantificar el tiempo que costaría replicar todos los movimientos posibles.

Esta es también la virtud de Invisible, Inc: perdemos porque no hemos analizado el juego con tres o cuatro movimientos por delante. La tensión crece mientras valoramos qué opción es la menos mala. Es un juego sobre el que arrojar la toalla a la primera de cambio y sobre el que quedarse a vivir tras las primeras horas. No te olvides de matarlos a todos.

Dónde comprarlo: Steam

Prison Architect (2015)

Los juegos de estrategia están llenos de maldad y perversión. Zarandean nuestra moral hasta que se nos escurren de los bolsillos nuestras peores intenciones. O una navaja escondida.

Si no tuvimos bastante con sobornar a salvajes en pos de una buena situación al lado de una mina de hierro o si no nos bastaba con llenar de hielo nuestros helados, ‘Prison Architect’ nace con vocación aún más cabrona: debemos gestionar una cárcel. Y mantener a los presos contentos. O satisfechos, al menos. Si no, armarán motines, y nuestros mimados sistemas de vivienda, seguridad y recreo estallarán en pedazos.

Dónde comprarlo: Steam | Web

Total War: ROME II (2013)

Otro poco de Total War y secuela directa de un éxito absoluto. No en vano Creative Assembly es uno de los actores principales en este negocio. Lo que comenzó como una conquista europea se ha ido extendiendo por todo África y oriente próximo. De hecho, hace apenas unas semanas se añadieron cuatro nuevos reinos: Kush, Saba, Nabatea y Numidia.

El mimo con el que recrean los movimientos de cada regimiento, y la forma en la que tribus, monarquías y repúblicas conviven sobre el escenario es alucinante. Un ejemplo ideal para jugar, pero también para ver.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

Company of Heroes 2 (2013)

La primera entrega transformó batallitas de abuelo en lírica militar. Entornos destructibles en 2006 y los eventos históricos más importantes del siglo XX tratados desde el cariz bélico. 'Company of Heroes 2', segunda entrega de Relic Entertainment, eleva el volumen y la categoría: más batallas, desafíos, más ejércitos enemigos y el mismo sentido de la épica tamizado por el olor a metralla y aliados caídos.

A cualquiera que le guste el género necesita mover sus tanques aquí. Aprovechando las modalidades competitivo/cooperativo de dos hasta ocho jugadores, el de Relic el plan perfecto para un sábado gélido.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

Hearts of Iron IV (2016)

Los videojuegos son el mejor catalizador para escupir ciertas pulsiones, bien para exorcizar ira o ver culminados deseos inconfesables. Si hay algo mejor que convertir Estados Unidos en una república comunista está en hacer lo propio con la Alemania nazi. O retrasar el conflicto mediante distintos ensayos y alianzas.

Eligiendo como punto de partida 1936 o 1939, en nuestra travesía tendremos que cambiar el curso de los acontecimientos hasta la fecha límite, 1948. Y leer. Porque si algo vas a disfrutar de esta pieza única es de revisar las distintas wikis y aprender toda la historia que suspendiste en el instituto. Todavía me pregunto por qué no se utiliza esta saga para ilustrar las clases más aburridas de historia moderna.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

StarCraft II: Wings of Liberty (2010)

Gratis. Si esta palabra no sirve para excitar su interés, tal vez deberíamos decir que la de Blizzard es una de las sagas más populares de la historia de la estrategia en tiempo real. 'Starcraft II' es una de esas paradas obligatorias en nuestra ruta gastronómica.

Haciendo uso de una IA moy competente, controlar a los frágiles terrans, invadir con los asquerosos zergs o aprender de los inteligentes Protoss deja secuelas. No olvides darle un tiento.

Dónde comprarlo: Web Oficial

Medieval II: Total War (2006)

Recomendamos Medieval II por partida doble: como juego es espléndido en casi todas sus facetas, hasta arriba de opciones bien balanceadas. Como esqueleto sobre el que parir mods resulta inagotable.

El Señor de los Anillos, Warhammer, Gothic o incluso The Elder Scrolls: la época más turbulenta de la historia occidental es más alegre si gestionamos a iconos pop de la literatura fantástica.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

The Banner Saga (2014)

Completada la trilogía creemos que es el momento perfecto para revisitar los juegos de Stoic.

'The Banner Saga' es rol vikingo dibujado a mano donde las decisiones del líder afectan al grupo, a las relaciones internas —podemos perder aliados o mantenerlos alimentados por el miedo—. Con un amplio abanico de decisiones, tenemos como meta convertir a nuestro pueblo en uno próspero, y que esa caravana nómada cuente con alianzas en cada rincón del mapa.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon | GOG

Stellaris (2016)

Galaxias enteras generándose en función de cómo planteamos las distintas estrategias, afectando con nuestra capacidad militar o diplomática a otras civilizaciones, descubriendo tesoros por accidente en mitad de nuestras misiones científicas y otro gritón de posibilidades.

‘Stellaris’ tiene retazos de la economía vista en ‘EVE Online’, hereda elementos del frío e ignorado ‘Startopia’ y bebe a morro de los distintos ‘Civilization’. Será muy difícil que no encuentres algo en él que no te mantenga enganchado al ratón.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

FTL: Faster Than Light (2012)

Difícil y adictivo. Fruto de un Kickstarter que recaudó 20 veces lo solicitado, este RPG de estilo roguelike —pierdes tu avance cuando mueres— se convirtió en un clásicos instantáneo. ¿Por qué?

Justin Ma y Matthew Davis nos ponen a los mandos en la gestión de distintas naves espaciales. Nuestro objetivo es evitar ser capturados, destruidos o afectados gravemente a los distintos ataques del exterior, mientras velamos por nuestra tripulación y por los distintos subsistemas modulares de la embarcación. Y engancha. E irrita, claro que sí.

Dónde comprarlo: Steam | GOG

Homeworld Remastered (2015)

Seguimos hablando de cosas que llevan las siglas HD porque pueden. Aunque en este caso la revisión ha sido más ambiciosa. El idilio entre Relic y Gearbox nos regaló una pieza de estrategia en tiempo real absolutamente inagotable.

Puso sobre la mesa las herramientas con las que hacer realidad lo que cualquier fantasía infantil: hiperespacio en cualquier momento, sistema de circulación tridimensional —lo que se denominó “eje z” y que se resumen en naves desplazándose vertical y horizontalmente durante la batalla, con las consecuentes barrenas— y explosiones de todos los colores posibles.

'Homeworld Remastered', adaptación de 2015, toma lo minimal de la interfaz, la poesía del viaje y la épica de su campaña single player y la complementa con soporte para mods, multijugador enfermizo y un sistema de navegación aún más intuitivo.

Dónde comprarlo: Steam | GOG

Dominions 5 – Warriors of the Faith (2017)

IllWinter diseña juegos de estrategia de corte clásico. Son feos, confusos y con unas reglas internas bastante exigentes. Pero somos un dios. Mientras ponemos a nuestros magos a lanzar hechizos contra un titán, al otro lado podemos reanimar tropas caídas para crear un ejército monstruoso.

Elegimos la quinta entrega por razones obvias: cada una ha supuesto un paso adelante en el modelo original. Y esta quinta iteración se vende al peso: 86 facciones, 200 dioses, 3.000 tipos de unidades, 500 tipos de hechizos, 7 escuelas mágicas y hasta 3.000 eventos aleatorios en distintos mapas random. La meta es siempre la misma: evitar que muera tu dominio.

Dónde comprarlo: Steam

King of Dragon Pass (1999)

Algunos desarrolladores toman la vía dolorosa, la introspección sobre la escala megalómana, las elecciones morales o incluso espirituales sobre la estricta fuerza militar. ‘King of Dragon Pass’ (no confundir con King of the Dragons) propone exactamente lo que relata el título: convertirse en el rey más importante del Paso del Dragón.

Los desarrolladores implicados ya están rematando una especie de secuela, Six Ages. Sólo ellos mismos podrían continuar su inusual legado. Lo mejor de esta pequeña joya es que cuenta con versiones en Android e iOS. Así que si te animas ya no tendrás esperar para seguir jugando cada vez que salgas de casa. Win-win.

Dónde comprarlo: Steam | GOG | Play Store | iTunes

Endless Legend (2014)

¿Este no te lo esperabas, verdad? El lúcido debut de Amplitude Studios bien merece un espacio aquí.

Si ‘Homeworld’ hace realidad los sueños de pilotos sobre megalómanas embarcaciones, Endless Legend toma el marco clásico y las reglas de las cuatro X (explorar, expandirse, explotar recursos y exterminar al rival) y les da la vuelta con un truco básico: un temporizador de fin-del-mundo que vemos traducido ambientalmente, a través del clima del planeta, más feroz a cada minuto.

Cada facción cuenta con propiedades únicas, nada de imponer la diplomacia a los bárbaros (necrófagos, en este caso). La gran virtud, si me preguntas como jugador, reside en sus propias reglas. Unas que se extienden a través de una trilogía de juegos, cerrando los distintos arcos argumentales.

Dónde comprarlo: Steam | Humble Bundle

Crusader Kings II (2012)

‘Crusader Kings II’ es uno de los pocos juegos que puede presumir de convertir el vasallaje en seña de identidad. Matrimonios de conveniencia que te la lían y fieles que rompen tu confianza con toda la saña posible. Controlar las herencias y las luchas jerárquicas son imprescindibles, no un simple revólver en un cajón para girar los acontecimientos.

Cubriendo la Edad Media (1066-1453) y alimentando cada polvorín de estos cuatro siglos, no olvides que si lo pruebas te quedas. En Steam, la media temporal que sus compradores han dedicado al título es de 99 horas. Muchos de ellos poseen los 250 euros en expansiones.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

Supreme Commander: Forged Alliance (2007)

Para hablar de esta maravilla de Gas Powered Games debemos remontarnos a ‘Total Annihilation’, el juego que puso a Chris Taylor en el mapa. ‘Total Annihilation’ es algo así como el Padre Nuestro de los RTS de PC. Un mapa inmenso donde perderse en batallas hostiles, un conflicto entre carne y máquinas han tocado techo y cada bando, como reza la intro del juego, sólo acepta un único resultado: «la completa erradicación del otro».

Muerte en tiempo real en una revisión aún más amplia, más audaz y llena de pequeños matices mecánicos que nos permiten llegar a la victoria de tantas formas que no es raro sentir que jugando a una de cien maneras posibles.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

Sins of a Solar Empire: Rebellion (2012)

Volvemos a las estrellas: Rebellion es el final de una etapa, el ocaso de un imperio. Para quien no conozca esta entrega que actúa a modo de expansión, basta decir que hereda de los popes del género (Pax Imperia , Masters Of Orion) su frialdad espacial e incorpora un millón de variables, un HUD relativamente accesible y muchas ráfagas de rayos láser.

Estamos en mitad de una gran guerra entre tres facciones, TEC , Advent y Vasari, y nuestra misión es sobrevivir a toda costa. Tormentas eléctricas y gigantes gaseosos nos saludarán cada cierto tiempo para probar nuestros nervios.

Dónde comprarlo: Steam | GOG

Civilization IV (2005)

Hablando de padrenuestros, todo ha quedado dicho sobre la, tal vez, saga más popular en la historia de los juegos de estrategia. Y tal vez su versión vanilla no llegase tan completa como su entrega posterior —y mucho menos respecto a CIV VI—, pero hoy por hoy es prácticamente imposible encontrar un ejemplo más eficaz y más adictivo.

Da igual, todas se beben tu oxígeno: acabas una partida y ya estás planificando otra con otro imperio.

6.000 años de historia donde vas a escuchar las voces de Leonard Nimoy en distintos tonos y un tema principal que no deja de ser un Padre Nuestro en swahili. Fue, de hecho, la primera canción en un videojuego en recibir una nominación al Grammy.

Dónde comprarlo: Steam | Amazon

Europa Universalis IV (2013)

Paradox otra vez, cómo no. Si ellos se esfuerzan en mejorar su juego hasta la obsesión, nosotros no podemos ignorar el arrojo. Enmarcado entre 1444 a 1821 —desde el pre-Renacimiento hasta el Colonialismo—, esta vez controlamos a casi cualquier nación donde haya algo que contar. Además los jugadores, en su inagotable conformismo, han recreado durante los últimos años casi cualquier provincia y nación que se te ocurra.

Como sacado directamente de las bibliotecas privadas, la de Europa Universalis IV es una historia rica en matices, copada hasta arriba de factores históricos que marcan el devenir de un mundo convulso.

Cada acción forma parte de un conjunto superior. Mi compañero Probertoj definió esto a la perfección: «Gracias a los núcleos culturales se hace más importante manejar las acciones de misioneros, espías y el resto de nuestro séquito».

Dónde comprarlo: Steam | Web Oficial

Factorio (2013)

‘Factorio’ está lleno de buenas ideas. Bajo su entramado inocente se oculta un juego de gestión donde construimos y mantenemos fábricas, extraemos recursos, investigamos tecnologías y automatizamos la producción para adelantarnos a las necesidades.

También es un ejemplo de aridez, desalentador en su meta: convierte cada espacio vivo en diagramas donde todo es verde y marrón, donde el carbón y la metalurgia diluye cualquier sueño evolutivo. Nuestro fin, de hecho, está en lograr una perfección en el árbol tecnológico que exija la menor intromisión humana posible.

Dónde comprarlo: Steam | Web

Darkest Dungeon (2010)

Es hora de roguelike. Que nadie encienda las antorchas. Si has jugado a ‘Darkest Dungeon’ sabrás que la gestión de recursos, la toma de decisiones y la planificación del siguiente paso es cardinal. Entretanto es posible que hayamos roto a llorar porque una mala táctica ha destrozado nuestro grupo.

El trazo grueso de un Poe en lo narrativo y el encanto gótico de cierto viejo rol se deja ver aquí a través de guerreros, magos y monstruos cada vez más cretinos. Pero el morbo de sobrevivir supera cualquier escollo. Queremos ser mejores, queremos ser ese master definitivo que cambie el devenir de esas pobres y torturadas vidas.

Dónde comprarlo: Steam | Web

Gary Grigsby’s War in the East (2010)

De forma velada citaba al comienzo del artículo a un tal Chris Crawford. Pues bien: junto a él debemos destacar a otro tal Gary Grigsby. Entre ellos dos prácticamente inventaron el género, cuando Sid Meier aún no sabía ni atarse los cordones de las zapatillas.

La diferencia de ‘War in the East’ respecto a otros cien juegos bélicos reside en su músculo cerebral. Es serio y sobrio, exige tiempo y dinero, y cada variable abre mil posibilidades. Un juego que entiende los pequeños y oscuros matices del conflicto en el frente oriental por la vía literal: hay que sufrir para vencer.

Dónde comprarlo: Steam | Web Oficial

Por supuesto, si aún no has tenido suficientes, siempre puedes recurrir a clásicos gratuitos como Warzone 2100 o Dune 2: Battle For Arrakis, o incluso dejarte caer por experiencias más ligeras como los ‘Tropico’, huir de tanto escuadrón militar a favor de un manager futbolístico o matarlos a todos en Rise of Nations. En tus manos está el poder. A golpe de click.