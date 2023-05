La Logitech G Cloud llega a España: precio y disponibilidad oficiales de la consola para jugar en la nube

A finales del año pasado, Logitech (junto a Tencent) anunció la Logitech G Cloud, una consola Android al más puro estilo Steam Deck completamente enfocada a jugar en la nube. Mucho ha llovido desde entonces, pero no ha sido hasta ahora que la compañía ha decidido traer esta consola a España. Así pues, ya conocemos su precio y disponibilidad oficiales.

La Logitech G Cloud estará disponible a partir del próximo 22 de mayo por un precio de 369 euros. No es un dispositivo especialmente potente, pero lo cierto es que tampoco lo necesita, ya que toda la potencia necesaria está en los servidores de los servicios de juego en la nube, a saber NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming y compañía.

Ficha técnica de la Logitech G Cloud



logitech g cloud dimensiones y peso 256,84 x 117,21 x 32,95 milímetros

463 gramos pantalla IPS/LCD de 7 pulgadas Resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) Formato 18:9 Tasa de refresco: 60 Hz 450 nits procesador Snapdragon 720G memoria ram 4 GB almacenamiento interno 64 GB ampliables con tarjetas microSD batería 6.000 mAh Autonomía de hasta 12 horas software Android 11 personalizado por Logitech conectividad WiFi ac Bluetooth 5.1 USB tipo C Jack de 3,5 mm botones ABXY D-Pad 2x joystick L1, R1 L2, R2 G-Button Botón de encendido Botones de volumen audio Altavoces estéreo 2x micrófono con cancelación de ruido aptX Adaptative otros Hápticos lineales Sensor IMU de seis ejes Sensor de luz ambiente precio 369 euros

Un dispositivo modesto con la potencia de la nube

La Logitech G Cloud no es un dispositivo Android extremadamente potente. La consola ofrece un procesador Snapdragon 720G (que ya tiene unos años), 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliables con microSD, todo ello potenciado por Android 11 y una batería de 6.000 mAh que, de acuerdo a Logitech, ofrece hasta 12 horas de autonomía. Un dispositivo modesto, sin duda, que deja todas las labores de ejecución de videojuegos en manos de la nube.

Y es que bien es cierto que la consola es Android y tiene Google Play Store instalado, la Logitech G Cloud está completamente enfocada a jugar en streaming. Siempre y cuando tengamos acceso a una conexión WiFi, podremos acceder a los juegos disponibles en GeForce Now (NVIDIA), Xbox Cloud Gaming, Shadow, Steam Link o cualquier app de streaming disponible en Android. En ese sentido, cabe destacar que la consola es compatible con WiFi ac, pero no con WiFi 6, y que también dispone de Bluetooth 5.1. Curiosamente, tampoco tiene ranura para SIM.

La Logitech G Cloud dispone de una pantalla IPS/LCD de siete pulgadas con resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) y 60 Hz de tasa de refresco (una lástima, ya que soluciones como GeForce Now ofrecen hasta 120 Hz de tasa de refresco). Tiene todos los botones físicos necesarios, así como gatillos y un sistema de asignación de botones virtuales para enlazar controles físicos a zonas concretas de la pantalla y personalización de zona muerta con joysticks y gatillos.

El sistema operativo, como decíamos, es Android 11. No es la versión más actualizada ni de lejos, pero la interfaz está personalizada por Logitech para ofrecer un acceso rápido a los servicios de juego en la nube. No obstante, también es posible instalar apps nativas como Netflix o YouTube para ver una peli o una serie, así como juegos sabiendo, eso sí, que no es el hardware más potente.

Finalmente, cabe destacar que la Logitech G Cloud es un dispositivo relativamente grande y pesa 463 gramos. Para que la pongamos en contexto, es algo menos ancha y gruesa que la Steam Deck, pero igual de alta, y pesa unos 200 gramos menos.

Precio y disponibilidad oficiales de la Logitech G Cloud

La Logitech G Cloud se lanzará el próximo 22 de mayo y su precio será de 369 euros. Como la gracia está en acceder a los juegos en la nube, el paquete incluirá seis meses de Xbox Game Pass Ultimate, un mes de NVIDIA GeForce Now Priority y un mes de Shadow PC.