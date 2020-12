'League of Legends: Wild Rift' ya se puede descargar: la versión móvil del 'LoL' llega finalmente a iOS y Android

Y llegó. Tras una larga espera, 'League of Legends: Wild Rift', la versión móvil del archiconocido videojuego competitivo 'League of Legends', ya se puede descargar en iOS y Android. Se esperaba que su lanzamiento oficial fuese el 10 de diciembre, es decir, mañana, pero el juego ya está disponible en Google Play y App Store y es completamente jugable.

Como la versión de PC, 'League of Legends: Wild Rift' es un juego completamente gratuito que se financia mediante micropagos de carácter cosmético. Las mecánicas son similares a la versión original, aunque Riot Games ha retocado ligeramente el juego para adaptarlo a las pantallas de los móviles y al propio formato, con partidas más cortas y controles simplificados.

La Grieta del Invocador ya es móvil

Aquellos que ya hayan jugado o jueguen a 'League of Legends' se encontrarán con un juego parecido, pero no exactamente igual. 'League of Legends: Wild Rift' no es un port de la versión de PC, sino un juego nuevo. El mapa es más pequeño, no hay torretas de nexo, el nexo tiene su propia torreta, los tiempos son más cortos y los campeones no tienen 18 niveles, sino 15. La idea es hacer las partidas más cortas, de menos de 20 minutos, cuando en el 'LoL' suelen ser de entre 30 y 60 minutos.

Son juegos completamente distintos y salta a la vista desde el primer momento. La interfaz es mucho menos compleja que la del juego para ordenador y todo está pensado para que sea fácil jugar usando los dedos y la pantalla. Por no hablar de que hay menos personajes, alrededor de 40. Por lo tanto, 'League of Legends: Wild Rift' no tiene juego cruzado con la versión de PC, como tampoco tiene progreso compartido. Se puede jugar usando la cuenta de Riot Games, sí, pero todos los jugadores empiezan de cero.

Aunque el juego es parecido al de PC, no es exactamente el mismo: la interfaz se ha adaptado y las partidas son más cortas

'League of Legends: Wild Rift' está completamente traducido a español, tanto voces como texto. Tiene diferentes configuraciones gráficas y por defecto los 60 FPS están desactivados, aunque se pueden activar desde los ajustes del propio juego. Llama la atención que no haya tasas de fotogramas más elevadas siendo un juego tan competitivo, aunque quizá lleguen en futuras actualizaciones.

Es un juego con unos requisitos relativamente asequibles, ya que en Android se puede jugar en cualquier móvil con 2 GB de RAM, un procesador de cuatro núcleos y una GPU Mali-T860 en adelante. En iOS es compatible con dispositivos con procesadores Apple A9 o superior. Su peso es de 1,87 GB y, como indicábamos anteriormente, es free to play. Recordemos, eso sí, que sigue siendo una beta, por lo que es posible que haya algún que otro problema de rendimiento.

Descargar 'League of Legends: Wild Rift' | Android | iOS