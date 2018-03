"Juega tú y yo te pago": el mercado negro para subir cuentas de nivel en videojuegos

Las apariencias lo son todo. Cada día que pasa tiene más visos de convertirse en verdad aquella profecía, una de tantas, que arrojó 'Black Mirror'. El primer capítulo de su tercera temporada, 'Caída en Picado', nos habla de qué pasaría si todo se redujera a la valoración que los demás nos adjudicaran y muestra ejemplos de las locuras que se podrían realizar para lograr aumentar nuestra puntuación.

Digo que no está tan lejos porque hoy en día, y desde hace ya años, muchos videojuegos competitivos como 'League of Legends', 'Overwatch' o 'Dota 2', ven como algunos usuarios pagan importantes sumas de dinero para que alguien se haga cargo de aumentar su rango o incluso adquieren nuevas cuentas con multitud de características desbloqueadas y un nivel altísimo en los rankings.

Y no es algo fortuito o casual. Existen redes de jugadores de altísima calidad que se dedican a entrar en las cuentas de quienes necesitan sus servicios. No es complicado acceder a detallados mensajes en diversos foros especializados en estos temas que explican con pelos y señales los precios y características de su trabajo. Incluso ofrecen todo tipo de "seguros", ya que según nos han comentado fuentes cercanas a un grupo de boosters (nombre que reciben por su capacidad de darles un "impulso a las cuentas"), la reputación lo es todo.

League of Legends, un negocio rentable

El jugador profesional XiaoWeiXiao fue banneado de las competiciones tras admitir haber cobrado 1300 dólares por subir de rango una cuenta.

'League of Legends' es uno de los terrenos donde estas prácticas están más extendidas. Conocido por todo el mundo que siga la escena profesional del popular MOBA de Riot Games es el caso de Yu “XiaoWeiXiao” Xian, un jugador profesional que fue sancionado mientras competía en la máxima división norteamericana por recibir 1.300 dólares por subir el ELO de una cuenta ajena. Él mismo admitió los hechos en un comunicado que hizo público su entonces equipo Team Impulse. "No me dí cuenta de lo dañino que es realizar ELO boosting. Este es la primera y última vez que lo hago", explicaba el propio jugador.

Multitud de fuentes nos aseguran que no pocos jugadores profesionales del más alto nivel practican o practicaron estas irregularidades. El caso de Xiaoweixiao no es aislado. "Existen una serie de servidores de Discord donde se concentran los boosters más importantes de la región, y entre ellos tengo visto a algún jugador que ha estado o está en LCS", nos confirma una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato.

Esta misma fuente nos confirma que "aunque ahora Riot Games se ha puesto más en serio con estos temas", siguen existiendo jugadores de alto nivel que rechazan ofertas en equipos profesionales porque pueden amasar una mayor cantidad de dinero realizando ELO boosting. ¿El porqué? Más dinero a cambio de un menor compromiso que en un equipo profesional.

No es únicamente en el plano internacional del 'League of Legends' donde pasan estas cosas. Varias personas consultadas durante la realización de este texto coinciden además en señalar que un importante porcentaje de los jugadores que integraban la mejor competición española hace un par de años, la difunta División de Honor (ahora Superliga), realizaban estas prácticas además de competir con sus equipos.

Uno de aquellos jugadores admitió hace cerca de un año dichas prácticas. Isaac "Pepiinero" Flores se sinceró en un directo emitido en su canal hace un año y admitió que había subido cuentas de nivel de manera usual hasta que Riot Games le bloqueó del juego. "Hace tres años boosteaba cuentas, me bannearon. Yo, la verdad, que no tenía otra manera de ganar dinero", confiesa un Pepii que además se no tenía reparos en decir las cantidades que se movían con dichas actividades: "Ahora lo han cambiado y no es como antes, pero yo he llegado a jugar partidas por 40 y 50 euros".

La clave está en los rangos más altos

Las cuentas en el rango Challenger (Aspirante), el más alto del juego, son las más codiciadas.

Estos profesionales de la irregularidad toman todo tipo de precauciones para que la seguridad de los juegos no note nada raro. Desde el uso de VPNs para enmascarar el "cambio de domicilio" del jugador a jugar con el propio cliente que le contrata en dúo para levantar menos sospechas. Este aumento de las medidas de seguridad de los boosters coincide con la casi erradicación por parte de Riot Games de los scripters, personas que usan programas de terceros para que su personaje no falle habilidades o se mueva solo de la manera más óptima.

'League of Legends' organiza desde hace un tiempo su ranking mediante divisiones. Aunque lo más demandado y rentable es "boostear" cuentas a los mejores rangos de la clasificación, también hay espacio para los que quieran subir un par de rangos desde lo más bajo de la clasificación. Aquí los precios son bastante asequibles y pueden estar rondando los 4 euros por partida, aunque nos reconocen que no está ahí el verdadero negocio.

A medida que escalas ligas calificadas según metales preciosos, es posible llegar a unos rangos destacados donde está la creme de la creme, Maestro y Aspirante. Ahí está una parte jugosa del pastel, ya que según hemos podido saber, a final de temporada se llega a pagar cerca de 600 euros o más por una cuenta en el rango más alto del juego.

Para la venta de cuentas existen algunos alicientes más, ya que cuantas más características desbloqueadas tengan, más aumenta el precio. Aspectos exclusivos, iconos o un historial sin faltas previas son maneras de inflar el precio. Por citar un caso particular, 'Riven de Campeonato' un aspecto muy raro de 2012, añadía un par de cientos de dólares a las cuentas; para acabar con la especulación Riot la reeditó cuatro años más tarde. Pero, ¿de dónde sacan esas cuentas que venden?

Robo sistemático de cuentas inactivas

Lista de cuentas de League of Legends a la venta por 4,5 dólares en una conocida web.

El negocio más macabro es el de dar una nueva vida a cuentas aparentemente abandonadas. Existe un programa que revela nombres de usuarios que llevan mucho tiempo sin iniciar sesión y que además les revela a estos hackers las características principales como el número de campeones, aspectos o rango. Combinando ese nombre de cuenta inactiva con bases de datos de contraseñas conocidas, logran desbloquearlas.

Existe un mercado negro de cuentas inactivas en 'League of Legends'. Los precios son muy asequibles, ya que van desde los 4 dólares a los 25. La diferencia se explica por los añadidos que estas puedan tener y que ya hemos citado anteriormente, pero la verdadera clave aquí es si dicha cuenta tiene el correo verificado o no. Si estamos en el primer caso, el usuario primigenio podría recuperarla siempre que quisiera, mientras que en el segundo es posible un trasvase completo de la propiedad.

Una de nuestras fuentes nos confirma que ha visto con sus propios ojos como se hicieron con la cuenta de un trabajador en Riot Games. Estas son la joya de la corona para los vendedores, ya que disfruta de una gran cantidad de características desbloqueadas, a cambio de una mayor seguridad sobre sus espaldas.

Reciente post de Riot Games en el cual llama a desconfiar de los vendedores de cuentas.

Gente que haya sido bloqueada y quiera volver a jugar sin pasar por el tedio de subir a nivel 30 una nueva cuenta, puede acudir a aquí para hacerse con una nueva con la que no partir de cero. Sin embargo, de aquí nacen gran parte de los pagos de centenas de euros. Profesionales del eloboost que opten por vender cuentas con rangos altos, pueden comprar estas de usuarios inactivos no verificadas por unos escasos 25 dólares, hacerlas suyas y venderlas en Diamante alto por una suma entre 120 y 200.

Todos los implicados que hemos podido consultar saben que se trata de una actividad que altera lo que, al fin y al cabo, es una clasificación por habilidad y convertirla en un videojuegos donde quien más paga, más alto está. Por si esto fuera poco, es habitual encontrarse jugadores con un porcentaje de victoria por encima de lo normal que demuestran en partida que su nivel está por debajo de la división que habitan.

No sólo es cosa del LoL

En las mismas páginas también se puede encontrar con verdadera facilidad servicio de boosteo en otros títulos como 'Overwatch' o 'CSGO'. Ambos shooters también poseen un ranking por habilidad y existen clientes que buscan mejorar su posición a cambio de dinero. Los jugadores que prestan sus servicios a través de este tipo de páginas distan de ser rutilantes estrellas dentro de una red elaborada.

Hemos podido acceder al perfil de Steam de uno de los jugadores que se ofrece a jugar a cambio de dinero y los comentarios que vierten el resto de usuarios son tanto de agradecimiento por los servicios prestados, como denuncias por el uso de trucos y programas de terceros para ganar la partida. Ese es otro de los riesgos, no ya que los responsables del juego te bloqueen la cuenta por comprar un determinado rango, si no que el uso de trucos puede acarrear sanciones aún más severas.

Los jugadores que contratan estos servicios parecen querer demostrarse a sí mismos que son mejores del rango en el que juegan, pero rápidamente suelen frustrarse al perder partida sí y partida también tras recuperar su cuenta. Además, existe el riesgo de fraude y de que se pierda tanto el dinero como la posibilidad de disfrutar de la nueva cuenta. Los mercados negros nunca han sido transparentes.