Hideo Kojima, 'Silent Hill' y 'Abandoned': así se ha fraguado la teoría conspiratoria más enloquecida del verano

Hace algo más de una semana, nadie había oido hablar de 'Abandoned', un pequeño juego de terror exclusivo de Playstation 5 desarrollado por un estudio holandés independiente, Blue Box Game Studios. Hoy, es la comidilla entre fans y medios gracias a un par de elementos inesperados: por una parte, el diseñador estrella Hideo Kojima, creador de 'Metal Gear Solid' y del reciente 'Death Stranding'; por otra, una de las sagas de terror más queridas de la historia de los videojuegos, y a la que Kojima ha estado vinculado en el pasado, 'Silent Hill'.

Pese a que Blue Box Games ha desmentido el rumor casi desde que se comenzó a generar a finales de la semana pasada, lo ha hecho de forma vaga y no muy convincente, de modo que ha seguido tomando forma en una de las teorías conspiratorias digitales más simpáticas de los últimos tiempos. Que empezó cuando Blue Box tuiteó el pasado 15 de junio (ya borrado, pero puedes verlo en Archive.org)

“Guess the name: Abandoned = (First letter S, Last letter L). Reveal closing in... #PS5 #Exclusive.”.

Es decir:

"Adivina el nombre: Abandoned = ( Primera letra S, Última letra L). Revelación próximamente en... #PS5 #Exclusive"

Antes de eso, el juego no había llamado demasiado la atención: el 7 de abril de 2021 'Abandoned' era anunciado en el blog de Playstation con una vaga descripción de lo que parecía ser un survival de horror en primera persona que aterrizaría en la última consola de Sony en el cuarto trimestre de 2021, y que aprovecharía características de la consola como el audio 3D o los nuevos mandos de PS5. El jugador encarnaría a Jason Longfield, personaje que aparece en un bosque sin recordar nada. El trailer revelado unos días después no daba muchas más pistas, más allá de una trama vinculada con un misterioso culto.

Y entonces empezaron los fenómenos extraños: Blue Box anunció el lanzamiento para el día 20 (que finalmente se ha retrasado al próximo 25) de una singular app que renderizaría el próximo trailer del juego en tiempo real en la consola de Sony. La descripción en Twitter de la app ("¡Experimenta todos los avances y revelaciones del juego con imágenes renderizadas en tiempo real por el hardware de la PS5 con la aplicación Abandoned Realtime Trailers de PS5!") no aclaraba demasiado las cosas, pero hubo algunos avispados jugadores a quienes esta maniobra, más publicitaria que genuinamente innovadora, les recordaba a un famoso diseñador japonés de videojuegos.

Experience all trailers and gameplay reveals with images rendered realtime by the PS5's hardware with the Abandoned Realtime Trailers PS5 app! Gamehub live now on PS5! pic.twitter.com/CToaJMHHPQ — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) May 31, 2021

Excusatio non petita...

Por supuesto, esto no sería suficiente para vincular al estudio a Kojima. Pero el caso es que desde el primer momento el nombre del diseñador se ha puesto sobre la mesa. Para empezar, hace tiempo que sabemos que Kojima está trabajando en un nuevo juego de terror. El ansia de la comunidad es de tal calibre que no es de extrañar que cada nuevo anuncio de un juego de género de origen brumoso se vincule a él.

En este caso, además Blue Box no ayuda demasiado con sus desmentidos de que Kojima y ellos no están vinculados. Han dicho abiertamente desde el primer día que publicaron el tuit que tan claramente apuntaba a 'Silent Hill' que no tenían "ninguna asociación con Hideo Kojima ni afirmamos tener ninguna asociación ni era nuestra intención reclamar tal declaración". No sería la primera vez, en cualquier caso, que Kojima contrata a actores para que se hagan pasar por miembros de un estudio fantasma para marear la perdiz antes de un anuncio. Lo hizo con Metal Gear Solid V, cuyo trailer de 2012 estaba presentado por un falso estudio llamado Moby Dick, dirigido por alguien llamado Joakim Mogren, anagrama de Kojima. Y también lo hizo con su demo 'P.T.', en teoría diseñada por un tal 7780s Studio.

El director de Blue Box, Hasan Kahraman, ha incrementado también el misterio con sucesivas declaraciones: en una entrevista con Bloomberg de nuevo negó estar vinculado a Kojima o ser un actor pero las cinco mil personas que desde Reddit lanzan continuamente nuevas pruebas de que 'Abandoned' es un nuevo 'Silent Hill' no están de acuerdo. "No importa cuánto trate de desmentirlo", afirma Kahraman, "la gente no se lo cree. Esperan encontrar algo que no está ahí, y me molesta". Hoy mismo ha vuelto a desmentirlo en Twitter.

Sin embargo, la gente de Reddit no para: que si Kojima y él comparten iniciales; que si Kahraman en turco se traduce como Hideo (según Google Translate, hay una explicación clara: ambos nombres quieren decir "héroe"); que si la página web de Blue Box casi no contiene información y su página de Linkedin no lista a los cincuenta empleados que dice tener (y los que lista parecen perfiles falsos); que el estudio tiene sede en los Países Bajos (Kojima Productions tiene una sede en Amsterdam), pero no poseen ninguna marca registrada a su nombre; que según el horario de ese país todos los tuits los hacen por la noche, lo que hace pensar que tuitean... desde Japón

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

La historia del estudio, desde luego, hace pensar también en una especie de constructo fantasma: Blue Box intentó poner en pie en 2015 un juego de terror llamado 'Rewind' vía Kickstarter. Pedían 12.000 dólares y consiguieron 207: Kahraman canceló el crowdfunding afirmando que habían conseguido financiación privada, aunque de 'Rewind' nunca más se supo. Blue Box acabó lanzando un juego, al parecer horrible, titulado 'The Haunting: Blood Water Curse', y que acabó siendo retirado de Steam. Según él, el Kickstarter fallido atrajo la atención de Sony, pero... ¿cómo puede un estudio pequeño e independiente plantear una app de renderizado en tiempo real del trailer y prometer gráficos 4K a 60 fps, una ambición elevada hasta para un estudio grande?

Desde luego, si Kahraman no es una identidad secreta de Kojima, lo disimula muy bien, ya que se empeña en rodear de misterio las operaciones del estudio, más allá de las coincidencias: se niega a dar detalles sobre el trato con Sony, y dice que el juego lo han financiado inversores privados, pero no puede decir quiénes son. Y hay una razón para ello, pero no puede contarla. Un par de los nombres que han trascendido de entre los que les están ayudando, Nuare Studio y Dekogon Studios, se niegan a dar declaraciones.

Avalancha de casualidades

Por supuesto, la parte más divertida de toda esta conspiración está en las múltiples casualidades, que van de lo ridículo a lo sorprendente, que son interpretadas como pistas de la identidad real de Kahraman. Estas son algunas de las más notorias:

¿Casualidades o pruebas irrefutables? Lo que está claro es que aún queda mucho por descubrir: el 25 llega la app, y en el Summer Games Fest, Geoff Keighley comentó que Kojima pronto anunciaría un nuevo videojuego. ¿Despejaremos próximamente todas las incógnitas que rodean a este juego-meme?