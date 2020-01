Konami aún puede resucitar 'Silent Hill': la accidentada relación de la compañía con una franquicia que se resiste a ser enterrada

Todos los fans dimos por muerta la franquicia cuando se supo que 'P.T.', el escalofriante proyecto de Hideo Kojima y Guillermo del Toro que vio la luz como una espeluznante demo, era en realidad 'Silent Hills', un futuro juego de la serie. El cerrojazo de Konami al proyecto, de malas maneras, convenció a muchos de que no nos volveríamos a adentrar en la siniestra niebla de la fantasmagórica ciudad. El recuerdo de los dos estimables pero fallidos últimos juegos de la saga, 'Silent Hill: Downpour', y 'Silent Hill: Book of Memories', ambos de 2012, tampoco traían recuerdos demasiado halagüeños.

La cosa quedó ahí, aderezada por algún otro proyecto cancelado más a principios de la década pasada, como 'The Box', pero parece que la cosa podría cambiar. El tuitero Aesthetic Gamer -conocido sobre todo por unas filtraciones sobre Capcom bastante atinadas en el pasado- ha posteado que hace un par de años Konami invitó a varios desarrolladores a que propusieran ideas para un par de juegos nuevos de la franquicia. Uno sería un "reboot suave" de la serie (es decir, una reformulación de los originales, pero con elementos de secuela) y otro una aventura episódica al estilo 'Until Dawn'.

In other news while I'm dropping this stuff, and I think I can talk about this, I'll mention there is a couple new Silent Hill games in the works. Konami about two years ago reached out to various developers to pitch ideas for two Silent Hill games, one a soft-reboot of the