Hay un montón de gente montando experimentos geniales con 'Dreams': desde el salto de 'Sonic' hasta las cámaras de 'Metal Gear'

Pese a la tímida aparición en escena del acceso anticipado de ‘Dreams’, la compleja y profunda herramienta de Media Molecule para PS4 parece destinada a que saltemos de una cara de asombro a otra. Pasear por las creaciones de sus usuarios gracias al completísimo editor supone saltar de un experimento a otro en un ciclo aparentemente sin fin.

Ya sea de la mano de bustos, cuadros, vídeos que sirven como prueba de animación, intrincados sistemas de lógica y homenajes al mundo del videojuego, el catálogo de ideas del juego de PS4 supone asomarse a un pozo de genialidad que no debemos pasar por alto. Precisamente por eso hoy recogemos las creaciones más alucinantes de 'Dreams'.

Las creaciones más espectaculares de 'Dreams'

Vaya por delante que, por simples que puedan parecer algunas de las creaciones que veréis a continuación, el trabajo que hay detrás de cada una de ellas es sencillamente espectacular. En 'Dreams' hasta la creación más simple es capaz de dejarte de pasta de boniato cuando entras en sus tripas a intentar entender qué se ha hecho ahí.

Ya sea de la mano de aparentes profesionales o gente completamente amateur, cada una de las obras que veréis de aquí en adelante merecen un sonoroso aplauso. Un chute de ánimo que, esperemos, anime a otros a seguir un camino similar en calidad y ambición.

Ahora que todos estamos al mismo nivel y sabemos qué hay realmente detrás de muchas de las mejores creaciones de ‘Dreams’, ha llegado el momento de disfrutar y recrearnos con el trabajo de su comunidad. A continuación tenéis algunas de los experimentos más espectaculares que he encontrado hasta ahora.

Los saltos y animaciones de Sonic

Empezamos aparentemente suave. Un pequeño nivel inspirado en las 2D del 'Sonic the Hedgehog' de la época de Megadrive. Una creación apartentemente escueta que, sin embargo, esconde un trabajo increíble a la hora de representar la animación del erizo. Tras él, otro con una versión 3D del personaje de Sega.

Un extenso juego marble

Reviviendo a Sonic en modo bola llegamos hasta este juego de canicas que se ha ganado el favor de la comunidad por razones obvias. Con un Patreon destinado a que la gente apoye el trabajo con algo más que los likes de 'Dreams', el juego muestra uno de los caminos más fáciles para rentabilizar el trabajo que hay detrás de obras como esta.

Civil War como ejemplo de sus posibilidades en animación

Del género marble saltamos hasta Marvel (no he podido evitarlo), y es que más allá de los juegos creados por la comunidad hay trabajos realmente espectaculares. Atención a esta mítica escena de la película Civil War recreada con 'Dreams', un festival de golpes que no tiene desperdicio e intenta mantenerse constantemente a la altura del film.

El precioso arte de 'Ghost of Tsushima'

Y del arte detrás del mundo de la animación saltamos al de la composición pictórica. Una que en este caso aprovecha la posibilidad de pintar un cuadro vivo en 3D para recrear a nivel artístico otro de los lanzamientos más esperados de PS4, el videojuego 'Ghost of Tsushima'.

Un aplaudible acercamiento a 'Crash Bandicoot'

El catálogo de creaciones del juego está repleto de homenajes como esos. Los de estilo cartoon son aparentemente más fáciles de hacer, pero que sean menos complicados que un acercamiento realista no quiere decir que vayan a ser coser y cantar. Si no que se lo digan al creador de este completo 'Crash Bandicoot'.

'Super Mario 64' en manos de un amateur

Hay que reconocer que no todos salen adelante con la mejor de sus caras, pero no por ello deja de ser menos impresionante. El intento de trasladar 'Super Mario 64' a 'Dreams' que encontraréis a continuación es una buena muestra de ello. Un aspecto que se asemeja más a lo que muchos de nosotros alcanzaríamos con todo el esfuerzo del mundo y, pese al trabajo que hay detrás, seguiría sabiéndonos a poco.

Recreando 'Donkey Kong 64'

También con Nintendo 64 en mente, pero con una labor de animación mucho más pulida y aplaudible, tenemos esta versión del gorila de la gran N en todo su esplendor. Salto, galope, movimientos en el agua... Hay más de una razón para quedarse con la boca abierta con este vídeo, pero en absoluto es comparable a lo que supone asomarse al sistema de animación que hay en el esqueleto del muñeco.

Una galería de tiro con animación de recarga

Con un nivel que irremediablemente nos transporta hasta el inicio del primer 'Call of Duty: Modern Warfare', este creador nos planta ante una divertida galería de tiro en la que debemos apuntar a conseguir el mejor tiempo. Un experimento divertido pero sin grandes alardes que te acaba rompiendo por completo cuando aprecias cómo el personaje recarga la pistola.

Los combates por turnos de un 'Final Fantasy'

Uno de los conceptos más complejos de 'Dreams' a día de hoy, especialmente por la falta de tutoriales dedicados dentro del juego, son aquellas creaciones que juegan con lógica y textos como principal premisa. Lo que aparentemente no deja de ser un homenaje a la saga 'Final Fantasy' y sus combates por turnos, se convierte así en una obra de ingeniería que merece todo nuestro respeto.

En el espacio nadie escuchará tus gritos

De la mano de un titán de la ficción espacial, 'Dead Space', el editor del juego vuelve a darnos una lección de maestría al recrearse el personaje y escenarios de este grandísimo juego de terror con una fidelidad que asusta. El trabajo a nivel de modelado es fantástico.

'No Man's Sky' en 'Dreams'

Puede que aún quede lejos de permitirnos de saltar de un sistema solar a otro, pero más allá de eso no parece poca cosa el recrear un planeta y dejarnos pasear por él tanto a pie como en una nave espacial. Ojo también al trabajo de sonido que hay detrás de la nave, porque no tiene ningún desperdicio como intenta reflejar el motor.

Un aspirante a 'Tony Hawk's Pro Skater'

A medio camino entre 'Jet Set Radio' y 'Tony Hawk's Pro Skater' encontramos a un simpático alienígena que, en su monopatín volador, puede ejecutar grinds sobre barandillas como si conseguir reflejar eso en 'Dreams' fuese la tarea más asequible del mundo. Un tremendísimo trabajo del que esperamos ver más muy pronto.

No sólo de homenajes vive 'Dreams'

Pero de nada serviría el completo editor si la gente sólo se limitase a recrear otros videojuegos. El Castaway que veréis ahora es, sin duda alguna, uno de los niveles más interesantes que se han creado hasta la fecha. Un juego con muy buenas ideas y un gran trabajo detrás.

La compleja destrucción y físicas de un vehículo

Pero puestos a alucinar con el trabajo de los dreamers -así es como se llaman los creadores-, este vídeo con físicas y destrucción de vehículos es de los que te hacen explotar la cabeza. Parémonos a pensar por un segundo en todo lo que hay implicado en la siguiente secuencia.

Más de 20 horas para crear un juego de billar

Vamos para bingo con una creación del propio equipo de Media Molecule. Este caso es un vídeo algo más largo que sirve a modo de documental pero que merece muchísimo la pena. En él vemos los entresijos de un juego de billar en el que hasta las brasas de la chimenea que hay en la habitación dejan hueco para alucinar.

Creando tu propio juego arcade en 'Dreams'

Las creaciones originales son, sin duda alguna, uno de los puntos más interesantes del catálogo de 'Dreams'. Títulos arcade como el que veréis a continuación nos hacen soñar con un futuro cercano en el que, a base de paciencia y muchísimo curro, podríamos acabar recibiendo conceptos que bien valdrían como juego para móviles.

También hay hueco para los graficazos

Y de un aspecto primitivo saltamos a otro del futuro. Son dos ejemplos que ya tienen cierto recorrido en la comunidad de 'Dreams', pero que actualización tras actualización van mejorando lo presente para reflejar el nivel de detalle que puede llegar a alcanzar lo que aparentemente es un juego centrado en el estilo cartoon.

La titánica labor de recrear Fondo de Bikini

Pero ojo, no menospreciemos el aspecto dibujo animado porque, pese a ser aparentemente más simple que recrear con todo lujo de detalle una pistola, puede entregar creaciones tan alucinantes como esta. Alucinante la animación del coche de Bob Esponja cuando, mientras está en el aire, las piezas que componen la hamburguesa se despegan una de otra.

Bienvenidos al laboratorio de Dexter

Más dibujos animados, esta vez de la mano de un escenario y personajes con bastante más solera. La intención es recrear la casa de la serie El Laboratorio de Dexter y seguir trabajando en ella pra crear algo similar a un videojuego. Yo me conformaría con saber hacer a su protagonista con la fidelidad que ha conseguido.

Un 'Angry Birds' más complejo de lo que parece

Cerramos con dos creaciones muy curiosas. En primer lugar una que puede echarnos para atrás hasta que vemos cómo funcionan sus físicas y el curro que hay detrás a la hora de unir acción con los mensajes del HUD. Una versión primitiva del videojuego 'Angry Brids'.

Alucinante recreación del inicio de 'Metal Gear Solid'

Y como colofón final, un interesantísimo vídeo en el que se muestra el proceso de recreación de 'Metal Gear Solid' en 'Dreams'. No sé si todo esto animará a alguien a darle una oportunidad o causará un efecto completamente opuesto y huirán despavoridos, pero creo que pruebas así dejan aún más claro el potencial de un juego fantástico.