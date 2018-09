'Angry Birds' está de vuelta y se convierte en el primer juego de realidad mixta para Magic Leap One

Tras convertirse en el juego más exitoso en plataformas móviles con más de 1000 millones de descargas, lo que llevó a una eventual saturación que hizo que todos (o la gran mayoría) lo odiaran, 'Angry Birds' está de vuelta con un juego nuevo, el cual mantiene mucho del espíritu del original de 2009, pero ahora usando por primera vez realidad mixta.

Se llama 'Angry Birds FPS: First Person Slingshot' y se trata de un desarrollo entre sus creadores Rovio y Resolution Games, un desarrollador sueco de realidad virtual y aumentada. Lo curioso de todo esto es que el juego llegará en exclusiva a Magic Leap One, el polémico dispositivo que tardó años en salir al mercado con la promesa de una revolución en el campo de la realidad virtual/aumentada.

'Angry Birds FPS: First Person Slingshot'

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, 'Angry Birds FPS' luce bastante bien al menos en el tráiler de lanzamiento. De hecho, Rovio invitó a algunos periodistas en Estados Unidos para que lo conocieran y jugarán antes que nadie. Los comentarios en general son positivos al mencionar que se mantienen los elementos que dieron éxito a 'Angry Birds' durante varios años.

Algunos aseguran que los gráficos tiene una muy buena resolución, por lo que éste debió haber sido la demo de lanzamiento para Magic Leap One, en lugar de aquel lamentable ejemplo que le trajo tantas críticas al dispositivo.

'Angry Birds FPS' mantiene la mecánica de juego que todos conocemos, sólo que ahora será posible movernos alrededor de los escenarios, para así analizarlos y preparar nuestra estrategia. Incluso los personajes reaccionan a nuestra presencia, por lo que tendremos risas burlonas por parte de los cerdos verdes, o mensajes de apoyo por parte de las aves enojadas.

Este nuevo 'Angry Birds FPS: First Person Slingshot' será lanzado el próximo 9 de octubre y aún no se ha dado a conocer su precio, de hecho, será el primer juego de la plataforma que a día de hoy no cuenta con muchas opciones en el mercado. La mala noticia es que también necesitaremos un Magic Leap One, que a día de hoy sólo está a la venta en Estados Unidos a un precio de 2.295 dólares.

