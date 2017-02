Magic Leap debe presentar un prototipo funcional, los inversores (y nosotros) se han cansado de tanto humo

Hasta este punto he perdido la cuenta de las veces que hemos escrito acerca de Magic Leap, uno de los proyectos que apuntaba a convertirse en una verdadera revolución, mostrando una compleja mezcla de realidad virtual con aumentada, conocida como realidad mixta. La misteriosa startup salía a la luz en octubre de 2014 y aparecía en todos los titulares gracias a que había logrado sacar 542 millones de dólares de inversión por parte de Google, Qualcomm, y otras compañías, donde lo extraño de todo esto es que no había un producto, sólo promesas y demos.

Con el paso del tiempo Magic Leap siguió consiguiendo inversores y a día de hoy está valorada en 4.500 millones de dólares. Insisto, todo esto sin tener un dispositivo, vamos, ni siquiera un prototipo. Esto ha ocasionado todo tipo de dudas, ya que Magic Leap sólo se ha limitado a mostrar vídeos de, supuestamente, las posibilidades de su dispositivo, muchos de ellos catalogados como montajes, pero la compañía siempre ha dicho que se trata de su tecnología sin ningún tipo de efectos o edición.

Ahora después de varios años de espera, demos, y rumores, se ha dado a conocer que los inversores están exigiendo a Magic Leap un prototipo funcional que demuestre que no se trata de puro humo, algo que ocurrirá a más tardar la siguiente semana cuando tenga lugar la junta de consejo.

¿Humo o revolución?

Cuando Magic Leap mostró sus primeras demos, todos quedamos atónitos ya que estábamos ante algo nunca antes visto y que nos hacía imaginar un mundo virtual ante nuestros ojos, donde además podíamos interactuar en tiempo real. La mala noticia para Magic Leap es que Microsoft había tenido la misma idea y ellos si presentaron un dispositivo, HoloLens, con todo y plataforma, aplicaciones, juegos, varios ejemplos de sus aplicaciones, e incluso lanzaron la versión para desarrolladores hace un año.

Lo anterior empezó a provocar problemas en Magic Leap por lo que decidieron salir a dar la cara, donde mostraron por primera vez parte de su tecnología, así como una explicación de cómo funcionaba parte de su realidad mixta. Pero de nueva cuenta todo era palabras y nada de dispositivos, fechas de disponibilidad o precio. Eso sí, los vídeos de las supuestas demos seguían apareciendo en internet maravillando a todo el mundo, hasta Lucasfilm hizo una alianza con la compañía para llevar contenido de Star Wars a la realidad aumentada.

Según la información a la que ha tenido acceso Business Insider, la siguiente semana habrá reunión del consejo de Magic Leap, donde la compañía deberá mostrar un prototipo para seguir recibiendo dinero. El grupo de ingeniera de la compañía está trabajando a tope para crear unas gafas todo-en-uno, un prototipo que es conocido internamente como 'PEQ System' (Product Equivalent).

De lo anterior hay dos versiones, una que proviene del área comercial y otra del área de desarrollo. Ésta última dice que la demo está en forma "decente" para ser presentada la siguiente semana, algo que será un hito en el desarrollo del producto. Pero el área comercial no está tan de acuerdo, ya que las fuentes mencionan que el prototipo de gafas PEQ que probaron en enero, no funciona y está lejos de estar listo para una presentación.

Nuevos detalles del misterioso dispositivo PEQ

Según la información, el pasado mes de diciembre se presentaron los primeros prototipos de PEQ, pero quienes tuvieron oportunidad de usar la gafas se dieron cuenta que éstas estaban huecas y todo estaba conectado a un ordenador. Es así como surgieron nuevas dudas acerca de que si la compañía sería capaz de cumplir sus promesas y meter toda su tecnología en un par de gafas portátiles.

Rony Abovitz, CEO de Magic Leap, escribía en el blog de la compañía el pasado mes de enero:

"Nuestro sistema PEQ está actualmente bajo ciclos de construcción ágiles tanto de hardware como de software. Nuestro primer sistema será el primer paso hacia un sueño realmente increíble. De ardillas voladoras y monos marinos y unicornios con arcoíris. Donde casi todo lo que podamos imaginar será posible."

Ex trabajadores de Magic Leap han mencionado que las demos conectadas al ordenador son extremadamente convincentes, y creen que por ello han logrado atraer tanto a empleados como a socios. Sin embargo, la promesa de lanzar un kit para desarrolladores se ha quedado en "este año", algo que se remota a 2014.

El prototipo que actualmente están probando en Magic Leap es bastante voluminoso, según las fuentes que lo han podido probar. Se trata de unas gafas conectadas vía cable a dos dispositivos sujetados cada uno por un cinturón, uno de los dispositivos contiene la batería y el otro el CPU. La decisión de tener dos dispositivos separados surge debido problemas térmicos, los cuales hasta el momento no han logrado resolver.

Cada dispositivo es pesado y tiene el tamaño de una lata de soda, siendo mucho más grande de lo que mostraba la compañía en los bocetos de las patentes y los dibujos que usaban para sus presentaciones.

Se estima que el dispositivo comercial podría salir a la venta un año después del lanzamiento del kit de desarrolladores, el problema aquí es que aún no hay fecha para dicho lanzamiento. Además, de que Magic Leap ha barajado la posibilidad de vender el producto comercial a un precio entre 1000 y 2000 dólares.

Las dudas atacan a la compañía

Por si no fuera suficiente, muchos de estos ex trabajadores de Magic Leap han declarado "extraños manejos" en la compañía, ya que muchas veces se hacían demostraciones privadas a personas VIP, como Beyonce o Steven Spielberg. Además de que se siguen solicitando patentes no sólo relacionadas con un dispositivos, sino con software y aplicaciones para diversos usos, como asistencia sanitaria y atención médica, esto a pesar de que aún no hay producto que pueda explotar todo esto.

A esto le podemos sumar que actualmente Magic Leap cuenta con alrededor de 800 trabajadores repartidos en oficinas ubicadas en en el sur de Florida y Silicon Valley, así como pequeños laboratorios en Seattle, Boulder, Colorado, Dallas, Texas, Austin, y hasta en Israel.

Sin duda la siguiente semana será determinante para el futuro de Magic Leap, a la que se le puede dar dar el mérito de haber convencido a empresas importantes de invertir en ella. Han pasado más de dos años y todos seguimos esperando la revolución que nos prometieron, donde lamentablemente todo sigue siendo poco claro. Ahora sólo nos queda esperar a las posibles reacciones que surgirán la siguiente semana después de esta importante presentación.

