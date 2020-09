Este es el diseño de la posible Xbox Series S, la consola barata de Microsoft que llegará por 299 dólares

Durante mucho tiempo se ha rumoreado que la nueva consola Xbox Series X de Microsoft no estaba sola, que la compañía estaba preparando una versión más modesta en especificaciones y sobre todo en precio, la Xbox Series X. Ahora estos rumores cobran cada vez más sentido, una nueva filtración nos deja ver su diseño final, precio y fecha de presentación. Así mismo, ya hay posible fecha de lanzamiento y precio también para la Xbox Series X.

La idea detrás de tener dos consolas lanzadas al mismo tiempo y con diferentes especificaciones y precios es llegar aun mercado más amplio de usuarios. Esto no es algo nuevo, de hecho ya lo vimos en iteraciones previas con la Xbox One X y la Xbox One S. En este caso Microsoft si que nos ha hablado largo y tendido de la Xbox Series X, pero no de la versión S, que ha aparecido en numerosas ocasiones bao el nombre en clave Lockhart.

Pero esto se ha acabado, una nueva filtración por parte de Brad Sams en Thurrott nos permite ver el aspecto final que tendrá la consola más económica de Microsoft. Xbox Series S es considerablemente más pequeña que Xbox Series X, viene en color blanco y tiene un enorme sistema de ventilación.

Su gran atractivo es desde luego el precio, que se espera que sea de 299 dólares estadounidenses según ha podido saber Windows Central. Este precio seguramente varíe ligeramente con el cambio a euros u otras monedas. Así mismo, indican que Microsoft permitirá financiarla mediante Xbox All Access por 25 dólares al mes.

En un vídeo publicado por @h0x0d en Twitter también podemos ver cómo es su tamaño con respecto a la Xbox Series X. En la animación se ve que es ligeramente más baja pero sobre todo sólo la mitad de gruesa. Rumores previos indicaban que reduciría su tamaño a la mitad en altura, no ha sido así.

Lamentablemente no hay muchos detalles acerca de las especificaciones internas de esta consola más pequeña de Microsoft. Lo más probable es que venga con características que la coloquen en un nivel por debajo de la Xbox Series X, que se espera que sea una bestia en toda regla. En todo caso, ideal para videojuegos que no requieran gráficos especialmente potentes o por ejemplo para remasterizaciones y juegos que acepten retrocompatibilidad.

Una consola como esta tiene mucho sentido en la estrategia de Microsoft. Si bien probablemente no pueda con los juegos de última generación a resolución 4K, sí que podría moverlos a 1080p por ejemplo. Pero sobre todo lo importante aquí es que da a acceso a más posibles clientes que se suscriban a Xbox Game Pass.

Fecha de lanzamiento y precio de la Xbox Series X

Las novedades no las tenemos sólo en la Xbox Series S, sino también en la ansiada Xbox Series X. De las pocas cosas que Microsoft aún no ha desvelado son el precio final y su fecha de lanzamiento. Se sabía que iba a estar lista para la campaña de Navidad y se sabía que su precio iba a rondar los 500 dólares/euros. Así va a ser, según indica Windows Central.

Se espera que la Xbox Series X llegue por 499 dólares a Estados Unidos, permitiendo también la financiación mediante Xbox All Access por 35 dólares al mes. Tanto la Xbox Series X como la Xbox Series S podrían debutar el próximo 10 de noviembre. Todos estos detalles sin embargo no han sido confirmados por Microsoft, así que tendremos que esperar para ver si realmente son así. en todo caso, es el turno de Sony ahora.

Vía | Windows Central