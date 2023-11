Esta web de mapas y bestiarios de videojuegos clásicos es la mejor zambullida en los mundos más exóticos del retro

Pocas cosas hay tan ligadas a los inmensos mundos de los videojuegos clásicos como los mapas. Quienes peinamos canas recordamos perfectamente los trabajados mapas, a veces hechos a mano, a veces construidos con inmensa paciencia a partir de capturas de pantalla, que ilustraban las revistas de los ochenta y los noventa y que lanzaban algo de luz sobre los laberínticos mundos de los juegos de éxito.

En la actualidad, no hay videojuego sin su correspondiente mapa con brújula. Los mundos digitales son mucho más grandes pero, salvo que el juego sea un gozoso guiño a las dificultades de antaño, es imposible perderse. Pero en los tiempos en los que eso no sucedía, se imponía fabricar mapas propios, y eso es lo que (entre otras cosas) hace el usuario de Deviant Art que firma VGCartography, una asombrosa compilación de gráficos, esquemas y galerías de videojuegos. Pero sobre todo, mapas. Muchos mapas.

En la web hay 535 obras cuya variedad es absolutamente abrumadora. Desde las 34 pistas del 'Tony Hawk's Pro Skater' de 1999 a 38 mapas recreados de cero de todos los juegos de Super Mario, pasando por deliciosas recreaciones a mano de terrenos tan míticos como el laberinto subterráneo de 'Alone in the Dark'. Nos cuenta su autor que empezó su trabajo en diciembre de 2020 cuando comenzó a usar distintas herramientas para extraer y visualizar datos 3D de juegos antiguos.

Pero mapas no es lo único que tiene esta asombrosa página. Las galerías de sprites son una auténtica maravilla, como esta de 'Teenage Mutant Ninja Turtle' de NES, que analiza visualmente el rango de distancia y el daño que hacen las armas de los protagonistas y que sirve para dejar claro por qué es un juego tan variado y equilibrado. O este bestiario de 'Final Fantasy XII' que incluye todos los enemigos del juego.

Así es como nos describe el autor su proceso creativo: "Una vez que decido el flujo de trabajo para un juego y creo una plantilla de estilo del mapa, mapear un nuevo nivel sólo me lleva un par de horas en Photoshop. Sin embargo, preparar los datos o los modelos puede llevarme muchas horas. Como sólo dispongo de una hora por noche más o menos para mi afición, los proyectos más grandes o los mapas dibujados a mano pueden tardar meses en completarse". Es decir, una auténtica labor de amor.

Cuando le preguntamos cómo elige futuros proyectos para realizar, nos cuenta que "tengo una lista de juegos para mapear, pero depende de la información o las herramientas disponibles. Por ejemplo, ¿están documentados los formatos de archivo? ¿Se han copiado ya los sprites y los modelos o tendría que hacerlo yo? Muchos de mis proyectos no serían posibles sin comunidades de aficionados y modders dedicadas a juegos concretos, por ejemplo".

Por supuesto, tras toda esta charla nos surge la duda de si ha tenido problemas legales con algunas compañías que le han pedido que retire mapas basados en sus juegos. Ya sabemos cómo se toma gente como Nintendo los trabajos derivados a partir de sus juegos. Pero su respuesta es clara: "No, pero publico todos mis mapas gratis. Además, casi todos son juegos que hago tienen ya más de veinte años".

Para facilitar la labor de los rastreadores de mapas, el autor ha dispuesto un Drive abierto al público donde ha organizado los mapas por juegos. Allí se puede contemplar de un plumazo la amplísima variedad de juegos que abarca su trabajo: de la serie 'Red Dead Redemption' a 'Banjo-Kazooie', pasando por títulos tan distintos como 'Chrono Cross', 'Metroid', 'Spyro the Dragon' o 'Xenogears'.

De este Drive reconoce el autor que no tiene datos de descargas, pero en el caso de la página de DeviantArt, sus cifras superan el millón de visitas en el último año. Aunque por encima de eso, y tal y como reconoce el cartógrafo, "más que cualquier número sin sentido", lo que realmente aprecia es haber recibido "algunos comentarios muy agradables en los últimos años, de muchos lugares y edades y en muchos idiomas, y ellos son los que han mantenido el proyecto durante todo este tiempo".

