Electronic Arts compra Glu Mobile por 2.400 millones de dólares: los juegos para móviles como apuesta de futuro

Electronic Arts (EA) ha comprado Glu Mobile por 2.400 millones de dólares. Glu Mobile es un estudio de desarrollo de videojuegos para móvil muy veterano y conocido en Google Play y App Store, con títulos como 'Disney Sorcerer's Arena', 'Dinner Dash Adventures', 'Cooking Dash' (y su versión con Gordon Ramsay) , 'Deer Hunter' y 'Kim Kardashian Hollywood'.

Todos ellos son "juegos como servicio", una estrategia de monetización que encaja bien con la que sigue EA. De acuerdo a Electronic Arts, el objetivo de esta compra es acelerar el crecimiento del negocio de juegos móviles a través del "desarrollo de nuevos juegos de deportes, estilo de vida, casuales y mid-core", así como ampliar su base de jugadores móviles que, tras la compra de Glu, asciende a 500 millones de jugadores.

El móvil como plataforma de futuro

La compra de Glu por parte de Electronic Arts tiene un objetivo claro: potenciar una de las divisiones que más ingresos generan para EA en la plataforma de juego que más está creciendo, el móvil. En los últimos 12 meses, los juegos como servicio (a.k.a. los juegos con micropagos, DLCs, etc.) generaron 3.669 millones de dólares para las arcas de la empresa, mientras que los juegos completos generaron 1.858 millones.

Los juegos como servicio son un modelo de negocio que Electronic Arts ha implementado en una buena cantidad de juegos para PCs y consolas, como 'FIFA', 'Madden' y 'Los SIMS'. La adquisición de Glu Mobile, que tiene 800 empleados, doblará el tamaño de la unidad de negocio enfocada a smartphones de EA y repercutirá en el portfolio de juegos móviles de la compañía, que ya suma 15 juegos que, combinados, generaron 1.320 millones de dólares en los últimos 12 meses.

Según Electronic Arts, sus juegos tiene 430 millones de jugadores, de los cuales 100 millones juegan en móvil. EA tiene, principalmente, juegos de deportes ('FIFA', 'NBA', 'UFC'), carreras ('Need for Speed', 'Real Racing 3') y algún que otro título casual como 'Plantas contra Zombies' y 'Los SIMS', mientras que 'Glu' apuesta por los juegos casuales como los mencionados anteriormente.

Uno de los juegos más populares es el de Kim Kardashian.

Glu tiene experiencia desarrollando juegos enfocados a audiencias más jóvenes, mientras que EA tiene algunas de las IPs más populares y músculo financiero más que de sobra. Según exponen desde EA: "la organización combinada (Glu y EA) tendrá una audiencia demográficamente diversa, con importantes oportunidades de expansión de franquicias y mercados". Glu podrá beneficiarse de las franquicias y capacidades de distribución de EA para sus juegos, mientras que EA se beneficiará de la experiencia que su reciente compra tiene monetizando juegos de deportes y casuales.

Glu Mobile se integrará dentro de Electronic Arts, pero operará de forma independiente en lo que respecta a los juegos de su catálogo. Nick Earl, su CEO, que por cierto, trabajó como director de la división móvil de Electronic Arts hace años, seguirá al frente de la compañía. Ahora tocará esperar para conocer el siguiente movimiento de Electronic Arts.

Lo que está claro es que el móvil es una de las plataformas de juego más lucrativas. Solo en 2020, los jugadores móviles gastaron 111.000 millones de dólares en apps y juegos, de los cuales un 71,7% provinieron de los juegos. Estamos hablando de un crecimiento interanual del 26%. Casualmente (o no), los juegos más lucrativos son free to play con microtransacciones, con 'PUBG Mobile', 'Arena of Valor' y 'Pokémon GO a la cabeza".

