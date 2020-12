Los mejores juegos descubiertos en 2020 por los editores de Xataka

El año está llegando a su fin, y te traemos una recopilación con los mejores juegos que hemos descubierto los editores de Xataka en este 2020, tanto juegos nuevos y lanzados este año como otros antiguos que no conocíamos. Así, si estás buscando algo a lo que jugar estas navidades quizá puedas inspirarte por nuestros descubrimientos.

En este artículo no vamos a centrarnos en cantidad de juegos, sino en la experiencia de cada editor. Por eso, vamos a ir poniendo lo que nos ha dicho cada uno de los editores de Webedia España que han participado en el artículo. Al final del comentario de cada editor te vamos a poner los enlaces para descargarlos en Android e iOS.

Y los de hoy son los juegos que nosotros hemos descubierto, pero te quiero invitar a que nos digas en la sección de comentarios los juegos que tú hayas descubierto. Así, el resto de lectores que venga al artículo también podrá inspirarse y beneficiarse de los descubrimientos realizados por nuestros xatakeros.

Coordinadora de Xataka Móvil y Xataka Android

No soy muy de jugar en el móvil y cuando lo he hecho más a menudo, casi siempre ha sido a juegos casuales de los que enganchan. El juego que elijo este año también engancha, pero de una forma distinta. Hablo de 'Gris' , el juego de Nomada Studio. La mecánica es la de un juego de plataformas más bien básico, pero lo que atrae es todo el apartado audiovisual. Las ilustraciones son exquisitas y la música consigue sumergirnos en un universo que atrapa. Vale cada céntimo.>

Editora de Xataka

"No soy muy jugona y, la gran parte del tiempo, cuando lo hago puedo decir sin faltar a la verdad que es por trabajo (son pruebas básicas en nuestros análisis de móviles). Pero cierto es que este año he dado con algunos títulos que me han enganchado más allá de los requisitos del análisis y he echado más horas: se trata de 'Alto Oddysey', 'Among Us' y 'Monument Valley 2'.

'Alto' y 'Monument Valley' son dos juegos para relajarse, de aire minimalista y muy zen. La estética de colores pastel y formas sencillas ayuda, también la música, aunque su dinámica es muy distinta. 'Alto' es un juego tipo endless runner en el que un esquiador va afrontando obstáculos que van variando en tipo y dificultad, combinándolo por cumplir ciertos objetivos para obtener más puntos (si nos gustan juegos relativamente fieles a la física a lo 'Angry Birds' puede ser una buena opción). Por su parte, 'Monument Valley 2' es menos dinámico y más de lógica, de modo que cada pantalla supone un reto a nuestro personaje teniendo que ver cómo podemos llegar a la salida.

De 'Among Us' creo que hay poco que os pueda descubrir, especialmente este año en el que ha sido una de las modas (en la cual me he sumergido), porque no es un juego nuevo ni mucho menos. Aquí se trata de una dinámica muy parecida a los juegos de naipes en los que hay un policía y un ladrón/asesino (y las víctimas) y hay que ir descubriendo roles, pero en este caso sólo hay dos perfiles: o eres tripulante o eres impostor. La “gracia” es que se echa a alguien por consenso (el más votado) y toca lidiar con el grupo para ver quién es el sospechoso (o disimular si eres el impostor), disponiendo de una serie de recursos según se sea una cosa u otra para ganar (tareas, acceso a alcantarillas, etc). Sinceramente, lo mejor es cuando te toca ser impostor (yo al principio era bastante patosa pero ya he conseguido ganar alguna vez).”