Tras conquistar PC y consolas, 'Call of Duty: Warzone' tiene un nuevo objetivo: replicar su éxito en móviles

'Call of Duty: Warzone' ha sido, con diferencia, uno de los mejores lanzamientos de la franquicia 'Call of Duty'. Activision-Blizzard, que próximamente (si todo va bien) estará en manos de Microsoft, acertó de lleno con este Battle Royale gratuito que, desde su lanzamiento, se estima que ha generado 4.000 millones de dólares en ingresos.

'Warzone', a pesar de que no está exento de críticas, es un éxito se mire por donde se mire. Ha conquista el PC y las consolas de salón, así que es natural que Activision-Blizzard quiera dar el salto evidente a una de las plataformas con más usuarios en todo el mundo: el móvil.

'Warzone' para móviles está en el horno

Antes de nada, cabe destacar que no hay demasiados detalles sobre este juego. Lo único que han confirmado desde la empresa es que están creando "una totalmente nueva experiencia AAA móvil que llevará la acción emocionante, fluida y a gran escala de 'Call of Duty: Warzone' a los jugadores en movimiento".

Según Activision-Blizzard, este nuevo Battle Royale se está construyendo "de forma nativa para móviles" con "tecnología de vanguardia", pero no se dan más detalles. Algo que parece evidente es que 'Call of Duty: Warzone' para móviles no será un port del título de PC y consolas, sino que seguramente tenga un enfoque similar al de 'Apex Legends' para smartphones.

'Apex Legends', que se encuentra ahora mismo en fase de beta regional, será una versión para móviles del juego, no un port del mismo. Eso quiere decir, entre otras cosas, que no hay juego cruzado entre usuarios de diferentes plataformas como sí permite, por ejemplo, 'Fortnite'.

En cualquier caso, no podemos olvidar que Activision tiene en el horno una "nueva experiencia Warzone" para finales de este año, así que quizá nos sorprendan. Sea como fuere, por el momento la empresa no ha dado ni una ventana de lanzamiento ni mostrado tráiler alguno, lo que da a entender que el juego se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo.

Vía | Call of Duty