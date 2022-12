CD Projekt saca la tijera: anuncia el cierre del 'Pokémon GO' de 'The Witcher' y el principio del fin de 'Gwent'

Malas noticias para los jugadores de 'Gwent' y 'The Witcher: Monster Slayer': CD Projekt Red, la compañía polaca encargada de la saga 'The Witcher' y 'Cyberpunk 2077', ha anunciado el fin del soporte del primero y el cierre definitivo del segundo. Un anuncio que llega de forma un tanto abrupta, pero que se veía venir tras los recientes cambios en su estrategia a largo plazo.

En lo que a juegos se refiere, 'Gwent' dejará de recibir contenido en 2024 para centrarse más en la comunidad (ahondaremos en esto más adelante), mientras que 'The Witcher: Monster Slayer' cerrará sus servidores en junio de 2023.

El futuro de 'Gwent' y de 'The Witcher: Monster Slayer'

Comenzamos con 'Gwent'. Este juego surge, realmente, de un minijuego de cartas de la franquicia 'The Witcher'. Fue tan popular en las entregas originales que la compañía decidió publicarlo como juego independiente para móvil y PC, luchando así contra gigantes como 'Hearthstone' y 'Legends of Runeterra'.

La recepción fue positiva. De hecho, durante estos años ha habido hasta torneos de eSports. Sin embargo, ha llegado el momento de casi despedirse de él. ¿Por qué? Porque en 2024 la compañía polaca dejará de sacar nuevo contenido y eso, para un juego de cartas que depende de que el meta esté siempre cambiando gracias a las nuevas cartas y combinaciones, es prácticamente tener un pie en el ataúd.

En 2023 habrá nuevos torneos de eSports y 72 cartas nuevas en tres expansiones (abril, julio y septiembre), pero en 2024 el juego pasará a centrarse en la comunidad y en recompensar la construcción creativa de mazos. Además, se implementará un sistema de votación en el que serán los usuarios los que voten por cambios en el equilibrio del juego.

Es lo que se ha bautizado como proyecto Gwentfinity y la idea es alargar la vida del juego con la comunidad, aunque el equipo que se ha dejado para su mantenimiento es mínimo. Habrá que ver cuál será el futuro de 'Gwent', pero lo cierto es que sin nuevo contenido que mantenga el título fresco la situación apunta a ser complicada.

Por otro lado, y en lo que concierne a 'The Witcher: Monster Slayer', cabe destacar que su fin está todavía más cerca. 'The Witcher: Monster Slayer' es un juego estilo 'Pokémon GO' basado en el universo de Geralt de Rivia y ahora hemos sabido que cerrará definitivamente el 30 de junio de 2023. Según ha expresado la compañía en un comunicado:

"Aunque The Witcher: Monster Slayer fue un viaje increíble, lamentablemente no alcanzó nuestras expectativas de negocio. Tras el último cambio de CD PROJEKT en su estrategia de producto a largo plazo, tenemos previsto iniciar cambios estructurales en el grupo de capital. De cara al futuro, tenemos previsto integrar Spokko en CD PROJEKT RED, y dar a una parte de su personal la oportunidad de unirse a los principales proyectos de desarrollo de CD PROJEKT. Durante esta transición, habrá algunos miembros del personal que, lamentablemente, serán despedidos - sin embargo, haremos todo lo posible para apoyar a todos nuestros empleados afectados por esta situación y asegurar que la transición al siguiente paso en sus carreras sea lo más fácil y segura posible".

A partir del 6 de diciembre, el juego dejará de recibir funciones nuevas o mejoras técnicas y a partir del 31 de enero desaparecerá de Google Play y App Store. Será también a finales de enero cuando se desactive la tienda y no haya nuevo contenido. El 30 de junio, finalmente, se cerrarán los servidores.

Conviene recordar que CDPR tiene en el horno no precisamente pocos proyectos, incluyendo un nueva trilogía de 'The Witcher', una nueva entrega del universo 'Cyberpunk 2077' y una IP completamente nueva, por no mencionar su intención de llevar el multijugador a todos sus juegos a pesar de que 'Cyberpunk 2077' iba a tener un modo multijugador que ni está ni se le espera.