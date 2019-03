7 dudas que nos deja Stadia, el servicio de streaming de juegos con el que Google quiere revolucionar el segmento

El anuncio de Google ayer de Stadia, su nuevo servicio de streaming de videojuegos, dejó muchas buenas sensaciones. Las promesas son muchas por parte del equipo de desarrollo, y ciertamente la propuesta del gigante de internet plantea un cambio enorme en el mundo del entretenimiento.

Todas esas promesas son tan solo eso de momento, porque sin conocer el precio de la suscripción, el catálogo disponible o la calidad de la experiencia es imposible valorar. Antes incluso de eso, nos surgen dudas importantes que podrían ensombrecer tanto el proyecto de Google como otras propuestas que hay en marcha en el ámbito del streaming de videojuegos.

Todo lo que nos contó Google en su conferencia de ayer en la feria GDC 2019 fue realmente llamativo: su infraestructura hardware parece llamativa y capaz de ofrecer el servicio con calidad, las funciones extra (State Share, Crowd Play, integración de YouTube y del asistente de Google) son igualmente destacables, y también fue interesante el lanzamiento de un controlador o hasta un estudio de desarrollo propio.

Las ventajas del juego en la nube vía streaming son evidentes: ya no tendrás que gastarte dinero en una consola o en un PC para jugar a la máxima calidad porque el hardware está en la nube: podrás disfrutar de experiencias de calidad incluso desde un móvil o una tele con un Chromecast conectado.

La comodidad y prestaciones de las que habló Google se enfrentan no obstante a algunas dudas que plantea este servicio y que se extienden a otras propuestas que están en marcha o lo estarán en los próximos meses. Esas dudas son las siguientes:

En Google estiman que necesitarás una conexión de 25 Mbps para poder jugar a través de Stadia. Ya hablamos de cómo la cantidad de datos que se descargan durante una sesión de juego es enorme -300 GB en 50 horas de juego, dicen las estimaciones- lo que impone una carga enorme a una red como internet, por mucho margen de maniobra que tenga actualmente.

Y estamos hablando de experiencias 1080p60: si como promete Google llegaremos a emisiones de juegos en 4K60 la cosa se dispara. Puede que sea posible jugar con menos requisitos reduciendo la calidad de la experiencia, pero aquí nos enfrentamos no solo a ese problema sino al de la brecha digital que podría hacerse más grande en países o regiones que no tienen buena conectividad.

Otro de los elementos clave de la experiencia de usuario en videojuegos es la latencia, que debe ser muy reducida para que los tiempos de respuesta sean adecuados.

Si le damos a la barra espaciadora para que nuestro personaje salte y no lo hace casi de forma instantánea, nuestra experiencia de juego se degrada de forma notable.

Hi, former Google #Stadia engineer here (though we didn't call it that at the time). I urge anybody who's skeptical about the streaming latency to TRY it before jumping to any conclusions. Don't dismiss it out of hand because "LOL physics".