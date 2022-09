13 juegos para PC que puedes descargar gratis sólo durante los próximos días

El fin de semana está para jugar gratis. No sabemos si eso está escrito en piedra en algún sitio, pero está claro que no es una mala idea. Hemos hecho una selección de juegos a los que puedes acceder de forma completamente gratuita o por el módico precio de una suscripción mensual, y hala, a no preocuparse de nada (hasta el lunes, claro, pero esa es otra historia).

Mafia

Este clásico de la acción criminal que fue objeto de un remake hace un par de años celebra sus veinte años en circulación. Puedes acceder a él de forma gratuita en Steam y rememorar el ascenso de Tommy Angelo por los círculos más peligrosos del crimen en la ciudad de Lost Heaven durante los peligrosos años treinta. Primero chófer, luego gángster, y todo a tiroteo limpio.

Rainbow Six Siege

El multijugador del título de acción táctica de UbiSoft está accesible libremente para jugar tanto en PC como en Playstation y Stadia. Se puede llegar a él a través de la Epic Games Store y Ubisoft Connect, y permite conservar el progreso que hagas de aquí hasta el 8 de septiembre en las partidas de 5 contra 5 si posteriormente compras el juego.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Los habituales juegos semanales de la Epic Game Store son esta semana especialmente interesantes. Aquí está la tercera y última entrega de esta trilogía iniciática de Lara Croft donde finalmente se convierte en el personaje que conocimos siempre. Técnicamente impresionante, es una aventura absorbente que, en su edición definitiva, incluye siete tumbas de desafío, así como armas, atuendos y habilidades descargables.

Submerged: Hidden Depths

En una onda más modesta, pero también con la exploración de lugares exóticos como punto de partida, este otro juego gratuito esta semana en la Epic Games Store propone indagar unas ruinas semisumergidas, pero en un entorno más tranquilo y menos arriesgado. Aún así, tendremos que vérnoslas con criaturas colosales y una extraña maldición que amenaza a los protagonistas.

Immortal Redneck

Este título de los españoles Crema Games llega a la tienda GOG en los últimos días de su apocalíptico periodo de ofertas veraniegas. Se trata de un título de acción pura que rinde tributo a los añorados juegos de acción en primera persona de los noventa. El juego se adereza con gotas de roguelike, y aunque tendremos que abrirnos paso a tiros por las pirámides de Giza, también podremos elegir entre nueve clases con sus correspondientes árboles de hechizos y 50 armas personalizables con un centenar de modificadores a nuestra disposición.

... y 'Assassin's Creed Origins' y otros juegos en Prime Gaming

Finalmente, los suscriptores de Amazon Prime tienen acceso a todos los juegos de Prime Gaming, que esta semana incluyen títulos gratuitos tan notorios como 'Assassin's Creed: Origins', uno de los mejores de la serie, 'La Tierra Media: Sombras De Mordor' (aprovechando que Amazon está de estreno con 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder') y otros igual de jugosos como el clasicazo 'The Dig'. Esta es la lista completa:

Assassin's Creed Origins

Football Manager 2022

La Tierra Media: Sombras De Mordor - Game Of The Year Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

Puedes acceder a ellos con una suscripción de Amazon Prime