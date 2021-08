13 juegos disponibles en Xbox Game Pass que pasaron desapercibidos y que vale la pena recuperar

Gracias a servicios de suscripción como Xbox Game Pass, la oferta de videojuegos disponibles a un precio muy asequible ha crecido extraordinariamente. La cara B de esta situación está en que las posibilidades son tantas que los juegos menos conocidos corren el riesgo de pasar desapercibidos. Revisamos algunos (solo unos pocos) de los juegos disponibles actualmente para el servicio de Microsoft que pueden haber pasado bajo tu radar en el marasmo de posibilidades que ofrece la plataforma.

Knights and Bikes

Si te gusta el estilo 'Stranger Things', esta propuesta de los casi infalibles Double Fine es una propuesta de acercamiento a la nostalgia de la serie de Netflix que acaba resultando mucho más interesante que sus propios juegos oficiales. Esta mezcla de aventura, puzles y RPG de mecánicas estrictas pero asequibles es una delicia visual, con ese estilo gráfico entre collage y libro ilustrado de los ochenta. Una maravilla rebosante de emociones de otros tiempos para jugar en solitario o en compañía.

Call of the Sea

Un magnífico indie español de exploración y puzles abiertamente inspirado en los mundos de Lovecraft, aunque no adapta ninguna historia en concreto. Una isla desierta llena de misterios brinda la ambientación perfecta para la atmosférica historia de una mujer que busca a su marido, un explorador que ha ido dejando pistas tras su desaparición. Ritmo tranquilo, de ambientación y estética cuidadísima y lleno de sorpresas.

'Control'

Aunque obtuvo merecidos elogios, lo último de Remedy Entertainment, creadores de 'Max Payne' y 'Alan Wake', pasó algo desapercibido entre Triples A más ruidosos y con más aparato comercial. Pero vale la pena adentrarse en esta superproducción de espíritu indie en el que una agente del gobierno con poderes mentales se enfrenta a una temible entidad desencadenada. Las mecánicas de combate y cómo impactan en la historia son una maravilla.

Dead Cells

'Hades' ha vuelto a poner de moda y ha presentado a un público amplísimo las mecánicas de los roguelikes de acción y aventura. Si esta aventura infernal te ha dejado con ganas de más, acércate a 'Dead Cells', un indie de delicioso y colorista acabado a golpe de pixelazo en el que controlarás un experimento alquímico fallido que recorre una isla que sufre constantes cambios y movimientos, impidiendo su exploración lineal. Combates durísimos, controles perfectos y acción al límite.

Hollow Knight

No te dejes engañar por su amigable aspecto, con personajes y enemigos que parecen haber salido de una edición medieval de Hello Kitty. 'Hollow Knight' es un título indie de plataformas de dificultad considerable y que pone a prueba la memoria, habilidad y paciencia hasta de los jugadores más encallecidos, adentrándose en un mundo subterráneo y decadente rebosante de criaturas viscosas. Una delicia perfecta para quienes busquen un buen desafío.

Morkredd

Una auténtica maravillita que ha pasado prácticamente bajo todos los radares, posiblemente porque es exclusivo de PC y Series X / S, y además, una aventura para dos jugadores. Los protagonistas intentan huir de un abrumador y terrorífico entorno propio de pesadilla lovecraftniana empujando una esfera de luz, y sabiendo que no se pueden adentrar en la oscuridad, pero que a veces tienen que distanciarse de la luz para solucionar los enrevesados puzles que se encuentran en su camino. Desafiante y atmosférico.

Wilmot’s Warehouse

Un juego indie sensacional e inclasificable, con un punto de partida que no se parece a nada: eres el encargado de un almacén que tiene que organizar los variados productos que recibe para luego entregarlos a los clientes. Cómo organices los artículos es cosa tuya: el objeto es hacerlo de forma que sea fácil memorizar su posición para luego encontrarlos contrarreloj. Una curiosa mixtura de videojuego y juego analógico de memoria, con un diseño espectacular y que te enseñará mucho acerca de ti mismo y cómo te funciona el cerebro.

Black

Antes de revolucionar los arcades de conducción con 'Burnout', Criterion estaba haciendo esencialmente lo mismo (subir la intensidad al 11 y minimizar los elementos sobrantes hasta el punto de la abstracción) con 'Black', su única incursión en los FPS. Aunque como juego de Xbox de 2006 ha quedado obviamente caduco para los estándares actuales, sigue siendo un auténtico monumento al fetichismo armamentístico del género y a cómo hacer progresar los niveles a base de acción pura.

Remnant: From the Ashes

Son innumerables los juegos que han partido de las bases mecánicas de los 'Souls' de From Software. Este es uno de los que lo han hecho con más inteligencia, y pasó algo desapercibido en su momento: con una narrativa muy peculiar y un catálogo de jefes apabullante, su secreto está en su estupendo formato cooperativo hasta para tres personas, y en su foco en las armas de fuego antes que en los combates cuerpo a cuerpo. Todo ello le da una personalidad única pese a que el modelo sea evidente.

Supraland

Como señala 'Supraland' en un trailer con bastante mala uva, su atractivo no está en la extensión de su mapeado, incapaz de competir con un 'Fortnite' o un 'GTA', sino en lo preciso de su diseño, un mini-mundo abierto donde, sin embargo, no todos los espacios son accesibles. Una filosofía a lo metroidvania nos hará avanzar y retroceder en busca de nuevas habilidades que abran caminos, en una mezcla de sandbox, aventura y puzles muy particular.

Unruly Heroes

Visualmente sin duda te recordará al preciosísimo y memorable 'Rayman Legends', pero esta vez la mecánica es de beat'em-up en 2D con elementos de plataformas. Su argumento y estética se basa en el mítico 'Viaje al Oeste' de las leyendas chinas que inspiró 'Dragon Ball' y, por supuesto, es recomendable jugarlo en modo cooperativo entre grandes voces y amenazas.

Donut County

Los siempre fiables chicos de Annapurna traen este indie inclasificable en el que das vida a un agujero en el suelo de tamaño progresivamente más grande y que tiene que encontrar objetos del tamaño apropiado para poder ser engullidos. Semejante punto de partida da pie a algunos de los puzles más ingeniosos y surreales de los últimos tiempos, en un juego amable y reposado, perfecto para partidas relajantes.

The Medium

No exactamente un juego desconocido, desde luego, pero su exclusividad en PC y las consolas de esta generación (e inicialmente, solo en Xbox) no le ha brindado toda la fama que merece. Los polacos Bloober Team desarrollan aquí una aventura tremendamente atmosférica y que no teme experimentar con las posibilidades del medio al partir la pantalla en dos, mostrando en un lado el mundo real y en el otro el de los espíritus, y haciendo que evolucionen en tiempo real, en una decisión tan efectiva como original e inesperada.