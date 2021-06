La tercera vía de Microsoft: su plan para buscar un camino alternativo en el futuro de los videojuegos (Despeja la X #145)

El E3 ha finalizado y, sea uno de la facción que sea, es fácil señalar a un justo ganador: la propuesta de Microsoft, volcada en reforzar su Game Pass con juegos exclusivos y un mantra continuo de "Todas las novedades desde en Game Pass desde el día 1", ha acaparado todos los titulares. No es para menos: podríamos estar ante un auténtico cambio en las reglas de juego.

Para analizar la envergadura de esta propuesta mirando al pasado y al futuro, cómo nació y en qué dirección se encamina, llevan la voz cantante en este episodio Jose García (@josedextro), editor en Xataka y un servidor, John Tones (@johntones). Como siempre, a los mandos está Santi Araújo (@santiaraujo).

De pasos en falso a dar un vuelco al sistema

La estrategia de Microsoft no ha nacido de la noche a la mañana. Antes ha experimentado con unos cuantos coqueteos con otros enfoques del negocio que, como detallamos en este episodio, no terminaron de salir bien. La idea de Xbox One como centro multimedia controlable por voz no era del todo buena, pero sirvió para entender en qué dirección tenían que darse los siguientes pasos.

Porque aunque Game Pass lleva bastantes meses en funcionamiento, es el E3 es el que le ha dado el espaldarazo definitivo. Analizamos también en este episodio cómo recientes estrategias de la compañía, como la compra de Bethesda o los acuerdos con compañías de la envergadura de EA han acabado dando forma a la estrategia que han planteado en el E3.

Y además, nos asomamos al futuro de la estrategia de la compañía: ¿empieza y acaba todo en el Game Pass? ¿Qué hay de la nube? ¿Qué papel cumple el hardware en un futuro tan difuso en cuanto a dispositivos como el que plantea Microsoft? Te damos todas las respuestas en la nueva entrega de Despeja la X.

