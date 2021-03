Xiaomi fabricará su coche eléctrico en una planta de Great Wall Motor Company y lo presentará en 2023, según Reuters

A la polifacética Xiaomi se le ha apuntado con el dedo señalador de coches eléctricos desde hace un tiempo, y los rumores se están empezando a acumular en consonancia con la cada vez mayor oferta de este tipo de vehículos. La última información apunta a que Xiaomi habría encontrado un fabricante para su coche eléctrico.

Según Reuters, el coche de Xiaomi se fabricará en una planta de Great Wall Motor Company Limited (GWM), situada en Hong Kong. Una marca cuyas andanzas empezaron en 1984 y que ahora se sumaría a la carrera de los vehículos eléctricos de la mano del gigante chino.

Con anuncio oficial y fecha de lanzamiento a la vista

No hace mucho hablamos del proyecto de coche eléctrico de Xiaomi, dado que según diversas fuentes el fabricante chino y en particular Lei Jun (fundador y CEO de Xiaomi) llevarían varios años interesados en la creación de su propio coche eléctrico y finalmente habrían decidido llevarlo a cabo. Aunque eso sí, la marca emitió un comunicado concretando que han estado "prestando atención a los desarrollos en la industria de los vehículos eléctricos y estudiado continuamente las tendencias relevantes de la industria. El Grupo no ha iniciado ningún proyecto formal sobre el estudio del negocio de fabricación de vehículos eléctricos".

Pero las filtraciones siguen emitiéndose más allá de la postura oficial de cara al público. Según la noticia que enlazábamos, Xiaomi usará la fábrica de GWM. Dos de las fuentes concretan que la compañía está negociando el uso de esa planta para fabricar coches con la marca Xiaomi y que se producirá en masa, como ocurre con sus otros diversos productos.

¿Y qué papel tendrá GWM, más allá de poner su fábrica? Según estas fuentes, la empresa de Hong Kong hará además de consultora a nivel de ingeniería para acelerar el proceso. Al fin y al cabo Xiaomi trabaja un abanico tremendo de productos, pero al igual que ocurre con ese posible Apple Car, se trata de compañías que hasta ahora no se han dedicado al área de los automóviles y que quizás aún no cuenten con el personal y medios especializados en ella.

Reuters además puntualiza que dada esta información las acciones de Xiaomi han subido un 9% y las de GWM (que, por cierto, es la primera empresa privada de automóviles que listada en la Bolsa de Hong Kong) ascendió un 15%. Y algo realmente interesante: estas fuentes apuntan a que las empresas anunciarán el acuerdo la semana que viene.

La fecha estimada que se apunta para el lanzamiento es 2023, algo bastante a corto plazo teniendo en cuenta la envergadura del proyecto (aunque no sabemos desde cuándo habrían estado trabajando en él). La idea de que pueda estar en la línea de sus otros productos y que pueda tener una buena relación calidad-precio también resulta bastante atractiva, sobre todo tras conocer el Bestune T77 SUV, un coche bajo la marca Redmi con sistema operativo MIUI que partió de los 13.391 dólares. Veremos si la semana que viene se confirma esta información de manera oficial.