Xiaomi tendrá coche eléctrico propio, según iFeng News: un proyecto al estilo Apple Car liderado por su CEO

Todos quieren tener su coche eléctrico. Según informa el grupo de comunicación chino iFeng News, Xiaomi planea construir su propio coche eléctrico, siguiendo los pasos de rivales en el sector de la tecnología como Apple o Huawei, que recientemente ha mostrado su primer motor eléctrico.

Según las distintas fuentes consultadas por iFeng, el fabricante chino y en particular Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, llevan varios años interesados en la creación de su propio coche eléctrico y finalmente han tomado la determinación de llevarlo a cabo. Por el momento no hay fechas ni más detalles de cómo será este futuro coche, pero sí explican que Lei Jun estaría dirigiendo directamente el proyecto.

Xiaomi se decide a apostar por el coche eléctrico

Tras muchos años de plantearse la posibilidad, según explica iFeng, Xiaomi habría tomado la decisión de iniciar la construcción de su propio coche eléctrico. Pero el interés de Xiaomi por el sector de los coches no es nuevo.

En 2019, Xiaomi invirtió como socio estratégico hasta 400 millones de dólares en la startup de coches eléctricos Xpeng. La junta directiva planteó entonces la posibilidad de lanzar su propio coche eléctrico, pero Lei Jun mostró entonces sus preocupaciones, explicando que no era el momento de construirlo, según detalla iFeng. Justo en ese momento, la perspectiva de la industria automovilística no era la más optimista y las acciones de Tesla no pasaban por el mejor momento.

Precisamente Tesla ha jugado un papel importante en la visión de Lei Jun. En 2013, el fundador de Xiaomi visitó hasta en dos ocasiones a Elon Musk. Un encuentro donde se discutió sobre diversificación más allá del smartphone, pero todavía era muy pronto para plantear cualquier detalle sobre coches eléctricos de manera viable para el fabricante chino. Aquellos días, Lei Jun publicó en sus redes sociales que tenía una "gran curiosidad" por Tesla.

En 2015, Lei Jun invirtió en una nueva compañía de vehículos eléctricos: Weilai, nombre original de NIO. Sin embargo, esta inversión no habría convencido del todo al CEO de Xiaomi. Tres años más tarde, en 2018, Xiaomi empezó a plantear encuestas internas sobre el Mi Car, con una respuesta bastante positiva.

Fue por esta época donde el interés de Xiaomi sobre el coche eléctrico se habría intensificado, según apunta iFeng News. En el momento actual, las dudas de Lei Jun habrían quedado eclipsadas por los posibles beneficios, teniendo en cuenta que la situación actual es propicia para ello.

Bajo la marca Redmi, Xiaomi presentó su Bestune T77 SUV. Un coche con sistema operativo MIUI. Este nuevo proyecto de coche eléctrico propio sería muy distinto. Si por aquel entonces el coche de Redmi tenía poco de la compañía, el objetivo de este nuevo proyecto sería elaborar un coche eléctrico directamente, previsiblemente utilizando alguna de las nuevas plataformas eléctricas modulares como las de Foxconn.

La transición al coche eléctrico está cambiando las normas para los fabricantes tradicionales, pero también es una gran oportunidad para que nuevas marcas se apunten al sector. Por lo que parece, Xiaomi y Lei Jun finalmente se habrían decidido a participar.

