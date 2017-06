Volkswagen va a convertir en realidad al Microbus: electricidad para el clásico de los sesenta

A comienzos de año os enseñábamos cómo sería la furgoneta ideal que los chicos de Volkswagen tienen en mente, se trataba de una puesta al día de uno de sus productos más icónicos, la VW Van o Microbus. Lo interesante, a estas alturas de la película, está en las innovaciones con las que se puede construir un vehículo así: electricidad y autonomía en la conducción.

Tuvo muy buena repercusión en los medios, y es el tipo de producto que el grupo alemán necesita para limpiar su fachada, bien machada con el tema del dieselgate. Pero de ahí a que eso se convirtiera en un producto real, podía haber un largo camino. Afortunadamente sabemos que la Microbus está en la agenda de Volkswagen, y terminará siendo algo que se pueda conducir.

El CEO de la compañía, Herbert Diess, ha declarado que coches como este son muy importantes en su futuro, llevan un ingrediente emocional muy grande, y eso es algo que hace falta en la industria. Una buena prueba es que el Beetle se sigue vendiendo muy bien en diferentes mercados - Estados Unidos -, y no es un coche especialmente práctico o asequible.

Era un concepto que nos invitaba a pensar en la resurrección de un clásico, ahora se confirma que está en la agenda de coches eléctricos de VW





Las formas de un símbolo de los sesenta con un corazón eléctrico capaz de hacer 434 kilómetros

Con lo que nos tenemos que quedar es que han decidido que van a construir realmente el Microbus, y nosotros encantados con la idea. Relacionado con la generación hippy, hoy en día es fácil ver como siguen funcionando por todo el mundo unidades restauradas o bien cuidadas. Sacar un nuevo modelo con la tecnología de hoy en día estoy seguro que sería un éxito.

Para llevarlo adelante Volkswagen utilizaría su nueva plataforma MEB, la que van a emplear en todos los coches eléctricos que tienen que venir a rellenar el catálogo de la próxima década. Es interesante conocer que esta plataforma permite mandar el motor eléctrico a la parte trasera, lo que a su ver permite configurar un interior parecido al de la furgoneta clásica, con mucho espacio libre.

Será mejor que no nos hagamos demasiadas ilusiones con ella y planificar un viaje el próximo verano, más bien debemos esperar a algún momento más allá de 2020, que es cuando debuta la plataforma MEB con algún coche. La pinta que tiene el concepto no es demasiado complicada de llevar a la realidad, esperamos que no cambie demasiado.