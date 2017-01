Volkswagen nos enseña cómo será su furgoneta estrella en el siglo XXI: eléctrica y autónoma

A Volkswagen le encanta darle vueltas a este concepto, quiere que imaginemos cómo sería su legendaria furgoneta en este siglo, con la tecnología y diseño que se merece. La VW Van, mejor conocida en algunos mercados como Bus, ya ha tenido una recreación reciente con el BUDD-e, ahora tenemos que darle su sitio a I.D. BUZZ.

Una poderosa puesta al día para crear desde cero un vehículo eléctrico en el que quepan todas las tecnologías necesarias para que el conductor no tenga que realizar sus labores, y sea la furgoneta la que nos lleve hasta la playa más cercana. La firma alemana tiene especial fijación en lavar su imagen con productos “emisiones zero”, y si el ejemplo se puede dar con un concepto capaz de llevar a ocho personas dentro, mejor que mejor.

Este vehículo entra dentro de una nueva generación - o familia - Volkswagen que tiene como denominador común un “I.D.” en el nombre, y obviamente, la energía eléctrica como medio para mover las ruedas. Fue estrenada en el Paris Motor Show con un coche “tamaño Golf”, pero ya vemos que hay ganas de expandir la idea a todo tipo de formatos.

La plataforma común para todos ellos se llama MEB (Modular Electric Drive Kit) y al parecer es bastante flexible, ya que no es lo mismo crear un compacto que una furgoneta: en esta ocasión se utiliza una versión denominada MEB-XL. Con ella se crea un vehículo bastante más grande que el famoso Microbus de los años sesenta, pero la verdad es que se las han ingeniado bien para mantener la esencia.

World premiere: #VW Group of America presents the new concept car I.D. BUZZ at the #NAIAS 2017. pic.twitter.com/aFaProS1G7