El Tesla Model 3 Estandar Plus ya está disponible en España: estos son todos los modelos a la venta y sus diferencias

Tesla ha anunciado una serie de cambios en su línea de versiones Tesla Model 3 disponibles. El Tesla Model 3 Estandar Plus pasa a ser el modelo más asequible disponible para comprar online en España. Eso sí, viene a ocupar el puesto del Tesla Model 3 Estándar, el que hasta ahora era el modelo más económico de todos. Tesla Model 3 Estándar Plus llega a España a partir de 48.200 euros con una serie de detalles a tener en cuenta.

Según indican desde Tesla, el cambio se produce para simplificar las opciones disponibles y ofrecer versiones más competitivas en precios. Según los pedidos que han recibido en los últimos meses del Tesla Model 3, la versión Estándar Plus se pide hasta seis veces más que la versión Estándar. Como resultado de esta popularidad han decidido eliminar el Tesla Model 3 Estándar de su tienda online, pasará a venderse sólo en tiendas físicas.

El Tesla Model 3 Estándar es en realidad una versión limitada por sfotware del Tesla Model 3 Estándar Plus. Esto significa que al igual que han hecho en otras ocasiones con sus coches limitados por software, los clientes pueden actualizar la versión Estándar a Estándar Plus en cualquier momento. También se puede hacer el proceso contrario si se ha pedido un Tesla Model 3 Estándar Plus pero al final el usuario quiere sólo un Tesla Model 3 Estándar.

Otro cambio relevante a tener en cuenta es que a partir de ahora Autopilot vendrá incluido de serie en todos los modelos.

Las versiones de Tesla Model 3 disponibles en España

Con estos cambios en la linea de Tesla Model 3 tenemos un catálogo algo distinto disponible en España a partir de ahora. Los modelos que encontramos a la venta y sus principales características son los siguientes:

TESLA MODEL 3 PERFORMANCE GRAN AUTONOMÍA ESTÁNDAR PLUS Acceleración 0-100 km/h en 3,4 segundos 0-100 km/h en 4,6 segundos 0-100 km/h en 5,6 segundos Autonomía (WLTP) 530 km 560 km 415 km Velocidad máxima 250 km/h 233 km/h 225 km/h Tracción Doble motor y tracción total Doble motor y tracción total Tracción trasera Llantas Llantas Performance de 20" Llantas Aero de 18" o llantas Sport de 19" Llantas Aero de 18" o llantas Sport de 19" Interior Interior premium Interior premium Interior premium parcial Peso 1.847 kg 1.847 kg 1.611 kg Precio Desde 48.200 euros Desde 58.700 euros Desde 68.500 euros

La aceleración, la autonomía y la tracción son los principales cambios que encontramos entre los diferentes modelos disponibles. La velocidad máxima también varía ligeramente, 25 kilómetros por hora entre la mejor y la peor de las versiones. En la versión Performance es donde más potencia y capacidad encontramos, mientras que Estándar Plus es el modelo más inferior de todos, también el más económico. Otros detalles menores los encontramos en el peso total del vehículo, su tracción (doble motor y tracción total en las versiones más potentes) o por ejemplo el tamaño de las llantas.

En cuanto a los precios, quedan de la siguiente manera:

Tesla Model 3 Estándar Plus: desde 48.200 euros .

. Tesla Model 3 Gran autonomía: desde 58.700 euros .

. Tesla Model 3 Performance: desde 68.500 euros.

Este precio puede aumentar según la configuración final del coche. Todos los modelos, sus especificaciones y precios finales se pueden consular en la página web oficial de Tesla.

