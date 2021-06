Retro, plegables, "híbridas" y con un sistema de carga por pedaleo: así son las nuevas bicicletas eléctricas Rayvolt Exxite

Ya que hay coches híbridos, ¿por qué no también "bicicletas híbridas"? Como cabe pensar, no puede tratarse de lo mismo dado que las bicicletas no han tenido nunca motor de combustión (las motos se hubiesen molestado), pero así se le llama a las de la serie Rayvolt Exxite porque valen como bicicleta de calle y estática, y además este segundo uso no sirve sólo para quemar algunas más kilocalorías en casa.

Las Rayvolt Exxite integran una tecnología propia para que el pedaleo sirva para recargar la batería, que llaman Regen Fit. Rayvolt, marca española, ya sorprendió con la Rayvolt X One, con reconocimiento facial, y ahora estrena esta nueva serie remarcado este carácter "híbrido".

Combinando toques retros y tecnologías llamativas

Hablamos de la Rayvolt X One al mencionar la Cafe Moto Go por la estética (aunque en aquel caso era algo así como un homenaje al movimiento Cafe Racer. En este caso se trata de seguir las líneas de diseño de la casa, muy clásico y retro, recordando incluso a las Harley-Davidson (las clásicas, no tanto a la eléctrica) en modelos como la Cruzer.

En este caso se opta por un estilo igualmente con aire retro pero entremezclándolo con lo minimalista y más contemporáneo. De hecho, los tubos no dibujan ninguna curvatura, es casi la mínima expresión de bicicleta en cuanto al cuadro (de aluminio) y el manillar.

La idea que parece predominar es que sean prácticas, siendo bicicletas plegables y por tanto más compactas que una convencional. El punto es esa tecnología Regen Fit, la cual se activa vía app con la función Smart Trainer, la cual activa los sensores del sistema para que la batería se cargue con el movimiento de los pedales.

De este modo, mientras la usamos como bicicleta estática para hacer algo de ejercicio, como se ve en el vídeo promocional, para el cual además se puede elegir la intensidad dado que es capaz de simular cuestas. Lo que la marca no ha dicho de momento es la tasa de recarga con este sistema, pero sí sabemos que la batería puede tener tres capacidades y que se ubica en la parte inferior al sillín, en la tija.

Así, hay opción de una pila extraíble de 288 Wh (36V-8 Ah), 378 Wh (36 V-10,5 Ah) o 504 Wh (36 V-14 Ah). La autonomía dependerá en última instancia de la capacidad que elijamos, estimándose para la de 504 Wh una autonomía de hasta 100 kilómetros.

El motor que integra es de 250 vatios y 35 Nm de par. Dispone de frenos mecánicos (traseros y delanteros) e integra un sistema de recuperación de energía durante la desacelaración y la frenada.

Precio y disponibilidad de las Rayvolt Exxite

La serie Rayvolt Exxite empieza con dos tallas, la XS y la XXS, siendo las dos plegables. Por ahora conocemos las dimensiones de la talla XXS son 1,47 x 1,18 x 0,59 metros montada (plegada queda en 0,82 x 0,68 x 0,37 metros), con un peso de 15 kilogramos.

La XS parte de los 1.599 euros y en la XXS de 1.499 euros. Las bicicletas estarán disponibles en los colores negro (shadow black), cobre (original copper) o verde (British green).