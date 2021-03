La Cafe Moto Go! engaña con su nombre: es una bicicleta eléctrica con aires de motocicleta "vintage" y es una edición limiyada

Tiene "moto" en su nombre y mucha inspiración en las mismas, pero es una bicicleta eléctrica. Se trata de la Cafe Moto Go!, una edición limitada que parece un híbrido entre bici y moto eléctrica.

La idea de la Cafe Moto Go! nos recuerda un poco a CityQ, en aquel caso a caballo entre un coche y una bicicleta eléctrica. En ambos casos se trata, probablemente, de llevar al límite lo que es una ebike por definición para que no se le apliquen restricciones (de velocidad o circulación) que existen en motos y coches y no en bicicletas, y en este caso es un estilo a la Rayvolt, de hecho, su nombre hace referencia al movimiento Cafe Racer.

Puedes fingir que le das gas desde el manillar

La Cafe Moto Go! es de Trek Bikes (o más concretamente de la gama Elektra), marca de cuyo fundador (el ganador de varios Tour de Francia Greg LeMond) hablamos al describir la LeMond Prolog. Pero en este caso se trata de un estilo bastante distinto. Mientras la Prolog destacaba por su ligereza y su diseño más bien moderno y sencillo, la Cafe Moto Go! tiene una estética que emula a las motos vintage, un poco estilo la Serial 1 de Harley-Davidson.

Los toques retro van desde la forma del faro delantero (que no es LED, como sí es el trasero) hasta las etiquetas que vamos viendo por la bicicleta, pasando por un pequeño estuche para llevar objetos (de cuero) que queda justo detrás del sillín. El cuadro es de aluminio y pesa 27,72 kilogramos.

El sistema eléctrico viene de la mano de Bosch, con 250 W de potencia y un par motor de 85 Nm. La batería, de este mismo fabricante, es de 500 Wh, que según indican puede dar para 80 kilómetros por carga.

Esta batería se integra de manera bastante discreta en el interior del tubo, prometiendo un fácil manejo. Dispone de cuatro modos de conducción y los neumáticos son de 26 x 2,6 pulgadas.

La Cafe Moto Go! está disponible en los distribuidores autorizados por 4.499 dólares (unos 3.769 euros). No es una ebike con diseño MTB o de montaña, pero sí está pensada para paseos fuera del casco urbano.