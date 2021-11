Una PS5 en cada Tesla: sus coches integran chips de AMD similares a los de la consola de Sony y no acaba de quedar claro para qué

En enero de este año Tesla hacía un anuncio sorpresa: los nuevos Model X y Model S integrarían una pantalla para los asientos traseros, pero es que además esa pantalla estaba potenciada por un chip con una potencia de 10 TFLOPS. Elon Musk lo dejaba claro poco después diciendo "sí, los nuevos Model S y X tienen la potencia de computación del nivel de la PS5".

En junio llegaba la confirmación de aquella propuesta, que se veía hecha realidad gracias a que varios modelos de Tesla integran chips AMD muy similares a los que se usan en las PS5. La potencia gráfica de esos chips es sorprendente, pero uno se pregunta si la presencia de estos chips va más allá de un potencial uso para jugar en el coche o hay algo más.

Los coches eléctricos de Tesla siempre han presumido de contar con avances sorprendentes a nivel tecnológico: la célebre pantalla en formato tableta de 17 pulgadas de los Model S ha sido uno de sus elementos más característicos, y también lo fue la ausencia de elementos, controles físicos —cuidado con eso— y relojes en el salpicadero del Model 3, al que también le bastaba con una tableta (algo más pequeña).

Sin embargo la última sorpresa, algo menos conocida, venía de la mano de esos chips de AMD con arquitectura RDNA2 que hasta ahora encontrábamos sobre todo en las PS5 o en las Xbox Series S/X, pero que ahora también son parte de los Model S y Model X desde hace meses, y que justo ahora también se integrarán en los Model Y, al menos en China.

¿Para qué integrar esos chips? La promesa de jugar a 'The Witcher 3' —o a 'Cyberpunk 2077' y muchos otros, aseguraban en Tesla— en estos coches parece casi parte de una campaña publicitaria, pero lo cierto es que la gigantesca pantalla de los Model X/S ya ha demostrado su papel lúdico con juegos menos exigentes como 'Tesla Beach Buggy', en el que el volante y los pedales del propio Tesla servían para controlar el coche del videojuego.

En realidad los chips de AMD integrados en los Tesla son algo distintos a los de las consolas citadas, y tal y como confirmó el análisis de VideoCardz, la GPU Navi 23 de esos coches cuenta con 32 unidades de computación frente a las 36 de la PS5 o las 52 de la Xbox, aunque la frecuencia de trabajo de esos núcleos es mayor que la de los presentes en las consolas.

Lo que parece claro es que la potencia de esos chips —acompañados de 8 GB de memoria gráfica— es enorme y se situa probablemente entre las Radeon RX 6600M (con la misma GPU) y las Radeon RX 6700M que AMD presentó en mayo de 2021.

For my gamer/dev/gamedev followers: we're looking for Linux game devs to work on something *extremely* exciting at Tesla!



If you're interested, DM me!



🔗: https://t.co/dPcr4SlhpW pic.twitter.com/94GOmPUWjs