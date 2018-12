Lime está retirando su flota de patinetes eléctricos de Madrid cumpliendo con lo requerido por el Ayuntamiento

Los patinetes eléctricos son algo relativamente nuevo y sobre todo una moda vigente, pero por lo primero era necesaria una normativa que aún no existía y que tras su puesta en marcha tuvo idas y venidas en algunos países. Ejemplo de ello fue la capital española, en la que se permitió su circulación para posteriormente dar marcha atrás y ahora Lime, empresa de patinetes eléctricos compartidos, está retirando los suyos de Madrid.

En agosto de este año los patinetes de Lime se empezaron a encontrar en aceras, plazas y parques de la ciudad tras llegar a ciudades como París o Zurich, buscando ser "una alternativa ecológica y eficiente" como comentamos en el perfil de la compañía y del servicio. En agosto una enmienda suavizaba esa ordenanza emitida anteriormente sobre su circulación, pero según el Ayuntamiento de Madrid ésta (junto a otras dos empresas) no cumplía con la normativa vigente y pidió que se retiraran sus patines.

Acatando una normativa con la que no están de acuerdo

La empresa busca así cumplir con una ordenanza que ya se ponía en vigor el pasado mes de julio y que desde un primer momento limitaba la circulación de estos vehículos de movilidad urbana. Lo sabemos por lo que expresa su director general en España, Álvaro Salvat, y que podemos leer en Europa Press, comentando que de este modo cumplen por lo requerido por el consistorio aunque no estén de acuerdo en la determinación tomada.

El responsable, no obstante, se muestra confiado y traslada el optimismo de la empresa de cara a que Lime vuelva a operar próximamente, aunque por el momento no hay constancia de que vaya a ocurrir en un futuro cercano. Según el Área de Movilidad Lime no había entregado la documentación "en el plazo requerido", además de que las aplicaciones no habían incorporado herramientas para asegurar el cumplimiento de la Ordenanza.

Como también comentamos, esta orden no es irrevocable y las empresas (Lime, Voi y Wind en este caso) pueden volver a solicitar el poder operar en Madrid, así que veremos si en una segunda oportunidad logran cumplir con lo requerido por el organismo y la normativa de la ciudad, sobre todo ahora que desgraciadamente ya ha habido una muerte relacionada con la circulación de estos vehículos. La compañía contaba con más de 150.000 usuarios registrados en la capital española, los cuales ahora dejarán de ver vehículos disponibles por las calles de Madrid.