Hyundai y Kia no están manteniendo conversaciones con Apple sobre el desarrollo de vehículos autónomos: ahora los fabricantes se desmarcan del rumor

El último capítulo del "culebrón" del posible proyecto de un coche de Apple con la ayuda de Hyundai y/o Kia ha dado un giro de guión que quizás no esperábamos. Tras una confirmación fantasma, ahora tanto Hyundai como Kia confirman que han finalizado las conversaciones con Apple en relación al coche.

Lo apunta Reuters con una breve nota y CNCB (tras haber tenido acceso a un documento regulatorio de la firma), confirmando así lo que ya apuntaron en Bloomberg a raíz de la información obtenida por fuentes cercanas. Un posible jarro de agua fría a quien estuviese ya visualizando el posible coche eléctrico y autónomo con el logotipo de la manzana, pero al parecer también para los accionistas de los fabricantes.

La margarita de las conversaciones entre Apple y el grupo Hyundai

Tim Cook, en 2017 veía en el futuro de la marca tres ámbitos concretos: coche eléctrico, tecnología autónoma y los viajes/rutas compartidas. Esto encajaba con los rumores posteriores del inicio de un proyecto como tal, aunque se espere aún para 2025-2028 según los analistas.

A esto se sumó el gatillo que os comentábamos en la introducción: Hyundai hizo algo así como una especie de confirmación accidental de las charlas con Apple acerca del proyecto. Algo a lo que la información sobre la participación de Kia (del mismo grupo que Hyundai) añadió más leña al fuego, especialmente hablándose ya de unidades y plazos: nada más y nada menos que 100.000 unidades para un primer año (algo muy llamativo y poco habitual en un lanzamiento así).

Sonando tanto Hyundai como Kia (y sin palabras de Apple al respecto), ahora desde Reuters confirmaban que "Hyundai Motor y Kia han dicho hoy lunes (8 de febrero) que no mantienen conversaciones con Apple en cuanto a desarrollar vehículos autónomos". Así, sin matices y de manera tajante, por lo que lo único que se puede entender es que en la actualidad no existen esas conversaciones (según ellos), pero tampoco están descartando las previas.

En la otra ocasión vimos que las acciones de Kia Motors subían un 14,5% después de que un medio local (Corea del Sur) informase de que Apple invertiría como parte de una colaboración con la marca coreana para la fabricación de vehículos eléctricos. Con la noticia de hoy, Reuters comenta que las acciones de Hyundai y Kia han bajado un 8,4% y un 13,3% respectivamente, por lo que a los mercados no habría sentado demasiado bien que se hubiesen detenido las reuniones.

Con esto no parece probable que el 17 de febrero se vaya a firmar el acuerdo, tal cual se dijo por última vez. Si bien no deja de ser posible tanto que las conversaciones sí se sigan manteniendo (en secreto) o que Apple esté contactando con más fabricantes, lo cual sería algo esencial para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura al no contar los de Cupertino con experiencia previa, plantas y quizás personal especializado.

Seguiremos esperando a las confirmaciones de una u otra parte. El caso es que las informaciones suenan de manera más fuerte que nunca (sobre todo con esa no-confirmación de Hyundai), así que parece que sea algo en la hoja de ruta de Apple en los próximos quizás diez años.