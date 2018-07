Hyperloop bate un nuevo récord: 467 km/h en una cápsula creada por estudiantes alemanes

El proyecto Hyperloop ha superado la barrera de los 400 kilómetros por hora. En esta ocasión no han sido ni Tesla ni Hyperloop One, sino el equipo de WARR Hyperloop formado por estudiantes de ingeniería de la Universidad Técnica de Munich. Su cápsula ha sido capaz de alcanzar los 457 km/h (284 mph), pulverizando el récord de 355 km/h impuesto el año pasado por una cápsula de Tesla.

Este nuevo récord ha sido establecido en la tercera competición anual de Hyperloop organizada por SpaceX, en la que equipos de todo el mundo se reúnen cada año para mostrar sus proyectos y procesos entorno a Hyperloop. Esto es posible gracias a que Hyperloop es de hardware abierto, por lo que todos pueden basarse en su tecnología para crear sus propios proyectos y desarrollar entre todos este método de transporte.

We just found out which teams were selected for the third SpaceX Hyperloop Pod Competition! Delft Hyperloop, EPFL Hyperloop and WARR Hyperloop!

The competition starts at 11am PDT (7pm in Germany)

WARR Hyperloop fue uno de los tres finalistas de la competición de este año, junto a otro grupo formado por la Universidad de Delf en Holanda y el Epf Loop de Suiza. A los equipos se les pidió desarrollar una cápsula autopropulsada que viaje a la mayor velocidad posible en un tubo de Hyperloop de 1,2 kilómetros de largo, y el que consiguió una mayor velocidad fue el alemán.

Lo hicieron con un prototipo de 70 kilos de peso fabricado en fibra de carbono, y alimentado por un motor eléctrico de 50kW. La cápsula también equipa unos frenos de fricción que, según los ingenieros alemanes, permiten que se detenga en sólo cinco segundos. Con todo esto, su cápsula alcanzó una velocidad oficial de 457 km/h, con un pico de 467 km/h (290 mph).

WARR Hyperloop is the winner of the 2018 SpaceX Hyperloop Pod Competition



We managed to go almost 50% faster than last year, reaching a final speed of 467 km/h (290 mph)



We'd like to sincerely thank all our sponsors! pic.twitter.com/YpPTURnHp5 — WARR Hyperloop (@WARR_Hyperloop) 23 de julio de 2018

Tal y como el propio WARR anunció en su cuenta de Twitter, este año han conseguido alcanzar una velocidad un 50% más rápida que el año pasado. Gracias a este avance, los alemanes se han llevado su tercera victoria consecutiva en los últimos tres certámenes que se han celebrado. También se han llevado un premio secundario a la innovación por haber creado una segunda cápsula para demostrar que podían hacerla levitar durante el recorrido.

Un certamen con participación española

Como hemos dicho, este es un certamen en el que ingenieros de todas las partes del mundo vienen a demostrar sus desarrollos basados en la idea de Elon Musk. Ni Tesla, ni SpaceX, ni ninguna de las empresas de Musk tiene relación con los equipos que se presentan.

Entre los participantes también ha habido presencia española. Se trata del equipo Hyperloop UPV de la Universitat Politècnica de València, que en competiciones anteriores ha ganado premios por los diseños y los sistemas de propulsión de sus cápsulas.

En cualquier caso, y aunque no carece de mérito el hecho de que se haya conseguido pulverizar el último récord de velocidad de una cápsula de Hyperloop, no hay que olvidar que todavía estamos muy lejos del sueño de un medio de transporte ultrarrápido. La idea de Musk es que Hyperloop pueda transportarnos a velocidades de superiores a 1.200 kilómetros por hora, por lo que a día de hoy todavía no hemos llegado ni a la mitad.

En cualquier caso, el hacer abiertos los diseños de hardware de este proyecto está haciendo que muchas empresas, universidades y grupos se involucren en el desarrollo, lo que a la larga acelera los tiempos que habría si sólo una o dos empresas se encargasen de él. Además de los concursantes en este certamen, también hay muchos otros proyectos, entre los que destacan el Hyperloop One de Virgin y los desarrollos del propio SpaceX.

