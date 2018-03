El coche autónomo de Uber en aprietos: no podrán circular en Arizona, algo pasó con el Lidar

El trágico accidente de la semana pasada ha sido calificado como un "fallo incuestionable" por parte del gobernador del estado de Arizona, Doug Ducey.

Su oficina ha enviado a Uber una carta informándo a la empresa de que "se suspende la capacidad de Uber para probar y operar coches autónomos en las calles públicas de Arizona". La investigación, mientras tanto, prosigue, y sigue sin aclararse qué paso con el Lidar de estos coches.

Uber llevaba probando sus coches en Arizona desde finales de 2016 gracias a una regulación bastante laxa. La organización de protección de los derechos de consumidores Consumer Watchdog calificaba a este estado como "el salvaje oeste" en esta materia.

NEW: In light of the fatal Uber crash in Tempe, Governor Ducey sends this letter to Uber ordering the company to suspend its testing of autonomous vehicles in Arizona indefinitely #12News pic.twitter.com/gO5BZB9P2e