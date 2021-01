La DGT estrena mapa interactivo para mostrar el estado de las carreteras a tiempo real incluyendo avisos por accidentes y temporal

Son días de tiempo algo revoltoso por la Península Ibérica (en Madrid ha nevado, que quizás no os hayáis enterado) y el invierno, en general, es una época en la que ya sea por un evento u otro conviene tener claro el estado de las carreteras y cambios de última hora que las calzadas pueden experimentar. Para esto y para que desde ahora los conductores podamos saber qué nos vamos a encontrar a nuestra salida con un nuevo mapa interactivo y a tiempo real del estado de las carreteras españolas de la mano de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este recurso se suma a las alertas en redes sociales y a los avisos que en general la DGT emite ante incidentes a tener en cuenta, con la ventaja de que el usuario puede ver qué va a encontrarse en su particular ruta y si las alternativas que conoce o consulta son válidas en caso de que la inicial no lo sea. Además, no sólo se reflejan incidencias por la meteorología, sino que también se ven las relacionadas con accidentes y otro tipo de desvíos o cortes.

Detalles de las incidencias y alternativas a los cortes

El mapa se actualiza gracias a la información introducida durante las 24 horas del día por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Gestión de Tráfico de la DGT. Lo podemos consular en su propia web, en la que al hacer scroll haremos zoom en la zona que nos interese, si bien también tenemos campos de búsqueda para concretar lo que queramos.

El mapa tiene una leyenda bastante sencilla. Además de pictogramas para indicar el evento del que se trate (accidente, desvío, lluvia, nieve, etc.), hay un código de color indicado en cada caso por un punto, siendo:

Punto verde: circulación activa pero precaución por inicio de nevadas. Recomendación de reducir la velocidad en autopistas y autovías a 100 km/h y a 80 km/h en el resto de vías, evitar los puertos y estar pendientes de los partes meteorológicos.

Punto amarillo: calzada parcialmente cubierta. Prohibida la circulación a camiones y vehículos articulados. La velocidad máxima para turismos y autobuses es de 60 km/h. Dado este nivel aconsejan evitar maniobras bruscas y reducir la velocidad en curvas y descensos.

Punto rojo: carretera cubierta. Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y la velocidad máxima no debe superar los 30 km/h.

Punto negro: prohibida la circulación a todos los vehículos. En caso de hallarse en carretera, hay que apartar los vehículos de la manera más segura posible para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves. Además se recomienda usar la calefacción y no salir del vehículo salvo que haya un refugio cerca.

El mapa nos puede ser de bastante utilidad estos días y una buena herramienta a combinar con nuestro sistema de navegación, ya sea una app en el móvil o los que van integrados en el vehículo. Las alertas además se recogen en una columna a la izquierda, pudiéndose seleccionar el tipo que nos interesa (información de sensores, cámaras, estaciones meteorológicas, etc.), con una sección de "previsiones" que nos puede dar una idea del pronóstico para los próximos días.

Como decíamos, actualmente en España (y especialmente en el norte y el interior de la península) acecha un importante temporal, cuyas precipitaciones y bajada de temperatura ocasiona que las vías queden temporalmente cortadas por hielo y/o nieve. Como nos decían en Motorpasión, a causa de la borrasca Filomena en estos momentos hay hasta 283 vías afectadas en todo el país, con 44 carreteras secundarias cortadas y con otras 114 en las que será obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Borrasca que, como decíamos ayer, está haciendo que España bata récords de bajas temperaturas.