Los coches de policía de Ford tienen software con "modo coronavirus": ponen la calefacción a tope para "asarlo"

El calor no le sienta nada bien a la COVID-19, y eso ha hecho que en Ford apliquen un singular método para proteger de esta enfermedad a los departamentos de policía que usan sus coches.

Ford ha actualizado el software de estos vehículos y ha activado un modo que enciende la calefacción al máximo durante 15 minutos. Con ello se logra poner el interior del vehículo a 56 °C (133 °F), una temperatura que según Ford puede reducir la concentración del virus en las superficies del coche un 99%.

La idea de Ford hace que el motor se ponga en marcha para que la calefacción y los ventiladores del vehículo funcionen a alta capacidad. Un sensor permite monitorizar la temperatura interior para confirmar que esa temperatura máxima se mantenga durante 15 minutos.

New challenges require new solutions. We developed new heated sanitization software for our Police Interceptor Utility vehicles that helps inactivate viruses like #COVID19 on interior surfaces and helps keep law enforcement safe on the job. #BuiltFordProud pic.twitter.com/6ePjWn8AJk