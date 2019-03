Boeing y sus 737 Max ante el caos: el software MCAS se sitúa como claro culpable, pero hubo otros ingredientes en estas tragedias

Las dos tragedias que en los últimos cinco meses han provocado un estado de alerta total para los Boeing 737 Max: aerolíneas de todo el mundo los han dejado en tierra a la espera de descubrir qué falló y cómo solucionar el grave problema.

Boeing sigue investigando los hechos y aunque ha parado las entregas del 737 Max 8 sigue produciéndolos (fabrica 52 al mes). Mientras tanto analistas e informes que han aparecido sugieren que los accidentes se produjeron por un cúmulo de circunstancias en las que las prisas, la falta de diligencia (no solo de Boeing, sino de la FAA) y la falta de formación y de información fueron patentes.

Todo parecía normal en el despegue según los datos que sse tienen. Habitualmente la tripulación dirige la maniobra de despegue de forma manual, configura los flaps y gestiona la velocidad y la aceleración además del momento del despgue.

Esa maniobra fue la habitual, y también los instantes siguientes en los que el piloto activa el sistema que hace que el tren de aterrizaje se acople de nuevo.

En esos momentos se puede acelerar ligeramente el avión para que la velocidad sea suficiente y los flaps puedan desactivarse de forma segura, momento en el cual las alas son las que se encargan de gestionar el ascenso a la altura de vuelo programada. Cuando se llega a los 1.000 pies, se suele activar el piloto automático.

Fue en ese momento en el que las cosas empezaron a ir muy mal para el vuelo 302 de Ethipian Airlines. En el análisis preliminar publicado por Timothy Takahashi, profesor de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Arizona, se comentaba cómo un mal funcionamiento del motor o un error humano parecía descartado.

Según The Seattle Times, la carrera de Boeing con Airbus hizo que para certificar su 737 Max la Federal Aviation Administration (FAA) acabara dejando que la propia Boeing realizara los controles de seguridad y aprobándolos de forma apresurada tras los resultados del análisis. Sin embargo, aseguran en este diario, ese informe de seguridad contenía "fallos cruciales".

Todo apunta a que la causa de las recientes tragedias aéreas fue el llamado MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), un sistema de control de vuelo que no fue bien implementado. Fuentes cercanas a esas investigaciones mantuvieron su anonimato para evitar perder su trabajo "en la FAA y otras organizaciones aéreas", pero señalaron cómo el MCAS tenía errores de diseño realmente peligrosos.

Este accidente y el de octubre de Lion Air en el que también estuvo implicado este sistema demuestra para esos analistas que la FAA se ha extralimitado en esa delegación de tareas, que además aceleró todo el proceso de certificación al ver que el avión de Boeing llevaba un retraso de nueve meses con respecto al Airbus 320neo que compite en el mismo ámbito.

Otros analistas como Trevor Summer destacaban que aunque el MCAS influyó de forma importante en estos accidentes aéreos, hubo otros elementos implicados en estras tragedias.

1of x: BEST analysis of what really is happening on the #Boeing737Max issue from my brother in law @davekammeyer , who’s a pilot, software engineer & deep thinker. Bottom line don’t blame software that’s the band aid for many other engineering and economic forces in effect.👇🎖🤔

Por ejemplo, destacaba cómo en Boeing el objetivo del 737 Max era el de hacer un avión más eficiente. Eso llevó a utilizar otros motores con un sistema de ventilación más grande, pero el fuselaje del 737 no era del todo adecuado para estas modificaciones, lo que provocó que los montaran en una posición más adelantada y alta.

Eso, a su vez, provocó un problema de aerodinámica que Boeing quiso corregir electrónicamente con el MCAS, una variación del sistema Elevator Feel Shift (EFS). Sin embargo este analista apuntaba a que el MCAS tenía mucha más capacidad de inclinar el avión y de provocar problemas.

* Pilot training problem. On LionAir, pilots were never even told about the MCAS, and by the time of the Ethiopian flight, there was an emergency AD issued, but no one had done sim training on this failure. This was compounded by an: