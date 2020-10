El Boeing 737 Max podrá volver a volar en diciembre: la agencia de aviación europea lo declara seguro

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) publicará el mes que viene la directiva que permitirá al Boeing 737 Max volver a volar antes de final de año, según confirma Bloomberg. Después de los sucesivos errores en el software, el avión estadounidense parece haber logrado encauzar su rumbo y pasar los tests necesarios para su certificación.

En una entrevista, Patrick Ky, director de la EASA, ha afirmado que el organismo regulador europeo cree que los cambios realizados son ahora "seguros" y el Boeing 737 Max ya cumple los requisitos para poder volver a volar.

El pasado mes de septiembre, la EASA anunció que el Boeing 737 Max había completado los tests de vuelo, en unas pruebas en Vancouver, Canadá. El siguiente paso era evaluar los requisitos para volver a volar de manera segura. Según ha confirmado Patrick Ky, el Boeing 737 Max ha completado todos los pasos y ya está preparado para recibir la certificación europea que le permitirá volver.

#EASA and @Boeing test pilots have concluded test flights on #737MAX. An important step in ensuring the aircraft’s new design is truly safe. https://t.co/EktPcorDJF pic.twitter.com/hEoo1tdQJH