Reservar hora para pasar el control de seguridad es la solución para los aeropuertos que llevaba años esperando

A veces vamos muy justos de tiempo. Si el vuelo sale demasiado pronto es inevitable madrugar, pero a nadie le gusta tener que levantarse varias horas antes solo por el miedo a perderlo. A veces queremos apurar demasiado. La cuestión es que en los aeropuertos se pierde mucho tiempo entre una cosa y otra. Casi siempre tienes esa sensación de que puede pasar algo imprevisto y por eso acabamos llegando al aeropuerto con varias horas de antelación, cuando quizás no hace falta.

Uno de los puntos más conflictivos es el control de seguridad. Que si líquidos, que si el portátil, que si las botas... no es precisamente un proceso ágil, aunque es cierto que con los nuevos escáneres 3D se ha mejorado mucho. Pero no queremos hablaros de ellos. Queremos hablaros de una novedad que ya podría haber llegado hace años. Una solución tan sencilla como efectiva para agilizar el paso por el control de seguridad. Y lo inexplicable es que no se haya implementado ya en los aeropuertos de España.

Si está disponible en tu aeropuerto, no lo dudes

Ha sido en un viaje de vuelta desde el aeropuerto de Schiphol (Ámsterdam) cuando he podido probar por primera vez esta solución. No es el único aeropuerto en implementarlo. El de Heathrow (Londres) o el de Brandenburgo (Berlín) también lo tienen desde hace un par de años.

La solución se llama Timeslot y consiste simplemente en la posibilidad de reservar hora para pasar el control de seguridad. Vamos, una cita previa para los controles de seguridad de los aeropuertos. Está la opción de ir sin más al aeropuerto y hacer la cola como todo el mundo o simplemente reservar una hora en concreto, llegar al punto marcado y saltarte toda la cola para pasar por la cola dedicada para quienes han reservado a esa hora.

Según Lufthansa, el sistema de cita previa para los controles de seguridad está disponible en los siguientes aeropuertos: Ámsterdam, Berlín, Birmingham, Bristol, Bruselas, Dallas, Gdansk, Dublín, Düsseldork, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Katowice, Colonia, Los Ángeles, Manchester, Montreal, Newcastle, Orlando y Roma.

En mi caso reservé un timeslot para el viaje de Schiphol al aeropuerto de El Prat, en Barcelona. El vuelo salía a las 08:00h y reservé para las 07:00h. Teniendo 30 minutos desde el hotel me tuve que levantar a las 06:00h. Pero sin tener la seguridad de esta reserva, probablemente habría tenido que estar antes. Llegar únicamente una hora antes del vuelo, teniendo que pasar el control de seguridad y luego alcanzar la puerta de embarque es muy justo. Puede pasar cualquier cosa. Desde que haya tráfico y hasta que el control de seguridad esté lleno de gente. Tener la hora reservada sabiendo que iba a esquivar la cola del control de seguridad me daba tranquilidad. Y me permitió dormir un poco más.

El consejo me lo dio una conocida holandesa, que lo definía bien: "no sé por qué más gente no lo utiliza, es gratis". Y es que aquí está la clave. Es rápido, efectivo y es gratis. Nada de un acceso prioritario como el Fast Lane de AENA. Esto es gratuito y disponible para todos los viajeros.

El sistema funciona tanto para viajeros solitarios como fue mi caso como para grupos y se puede reservar vía página web hasta 3 días antes del vuelo.

En la web dedicada para ello introducimos los datos de nuestro vuelo y automáticamente nos recomienda varias opciones de hora de reserva. Una vez elegido, nos envían por correo un código QR que tendremos que enseñar. Y ya está.

Desde el aeropuerto informan que no pueden garantizar que te dejen pasar por la zona reservada si llegas antes de la hora marcada. En principio cada slot tiene un margen de 15 minutos, aunque al ser un servicio nuevo, viajeros frecuentes nos explican que los responsables de seguridad son bastante flexibles.

Ahora mismo este sistema únicamente está en los aeropuertos más concurridos del mundo, pero no sería de extrañar que se extienda rápidamente por todos. Por el momento es bastante desconocido, pero funciona tan bien y tiene tanto sentido que muy posiblemente acabe convirtiéndose en la manera de proceder de facto.





Agilizar los aeropuertos es un quebradero de cabeza. Una solución está siendo implementar un poco de orden. Simplemente acudir todos en masa cada uno a la hora que decide quizás no era lo más efectivo.

